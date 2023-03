Liv Tyler: l’attrice di nuovo nell’MCU dopo 16 anni

L’attrice statunitense è pronta a fare il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

Liv Tyler torna nell’universo del Marvel Cinematic Universe a ben 16 anni di distanza dalla sua ultima apparizione.

Il Marvel Cinematic Universe è pronto a riaccogliere Liv Tyler. L’attrice statunitense, nota anche e soprattutto per il ruolo di Arwen nella trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson e apparsa ne L’incredibile Hulk del 2008, farà infatti parte della pellicola Captain America: New World Order.

Liv Tyler di nuovo nel Marvel Cinematic Universe

Celebre a livello mondiale per il suo ruolo ne Il signore degli anelli, Liv Tyler, figlia del leader degli Aerosmith Steven Tyler, aveva recitato nell’ormai lontano 2008 ne L’incredibile Hulk. Il film diretto da Louis Leterrier e unico incentrato esclusivamente sul personaggio di Hulk, era stato il secondo in assoluto del Marvel Cinematic Universe dopo l’esordio che aveva avuto luogo con Iron Man: insieme ad Edward Norton nei panni dell’amato supereroe Marvel (con l’attore poi sostituito in pianta stabile da Mark Ruffalo) era presente per l’appunto proprio la Tyler, che interpretava la figlia del generale Thaddeus Thunderbolt Ross e scienziata Betty Ross.

Un ruolo, questo, che Liv Tyler tornerà a interpretare nel prossimo film su Captain America intitolato Captain America: New World Order che vedrà la luce nel 2024.

Captain America: New World Order

Captain America: New World Order, che farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 26 luglio 2024, è diretto dal regista Julius Onah, che farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe dopo aver curato in passato la direzione di The girl is in trouble, The Cloverfield paradox e Luce. Ad occuparsi della sceneggiatura ci sono invece Malcolm Spellman e Dalan Musson.

Per quanto riguarda invece il cast, nel ruolo di Captain America, dopo la scomparsa di Steve Rogers in seguito agli eventi di Avengers: Endgame, ci sarà Anthony Mackie/Sam Wilson. Il ruolo di Falcon, che apparteneva in precedenza allo stesso Mackie, verrà ripreso da Joaquín Torres, con Tim Blake Nelson che interpreterà invece Samuel Sterns/Leader.

Il generale Thaddeus Thunderbolt Ross, per via della morte dell’attore William Hurt nel marzo del 2022, è invece interpretato da Harrison Ford.

Gli ultimi lavori di Liv Tyler

Dopo aver recitato in L’incredibile Hulk, Liv Tyler, celebre anche per il suo ruolo in Armageddon di Michael Bay, ha preso parte ad altre pellicole come Super – Attento crimine!!! di James Gunn del 2010 e Jamie Marks is dead di Carter Smith del 2014. Ultimo ruolo importante è stato invece quello di Eve McBride in Ad Astra, film di fantascienza del 2019 diretto da James Gray con Brad Pitt nelle vesti del protagonista.