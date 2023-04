Peter Pan & Wendy: il live action che tutti aspettavamo è in arrivo su Disney Plus

Sicuramente tra i live action più attesi, Peter Pan & Wendy è il remake in arrivo su Disney Plus. Ecco tutto quello che sappiamo.

Dal 1953, il grande classico Peter Pan ha incantato grandi e piccini: tutti hanno sognato a occhi aperti desiderando di rimanere piccoli per sempre e di raggiungere l’Isola che non c’è. A distanza di 70 anni, sarà pubblicato il remake live-action, illustrato come una rivisitazione cinematografica del romanzo di Barrie, scrittore di fine ottocento, e del cartone animato Disney degli anni 50. Guarda il trailer qui di seguito:

La trama ufficiale della pellicola

Peter Pan è un bambino dallo spirito libero e vivace che può volare e non cresce mai. Durante la sua infanzia no stop, Peter affronterà mille avventure sulla mitica isola di Neverland. Insieme ai suoi fratelli e a una tenerissima fata di nome Trilli, Peter è riconosciuto come leader dei Bambini perduti, interagendo con fate, pirati, sirene e occasionalmente bambini normali del mondo al di fuori dell’Isola che non c’è. Tra mille avventure, Peter incrocerà la vita di Wendy, con cui condividerà il brivido di Capitan Uncino, cambiando per sempre la loro vita.

Il film è diretto da David Lowery e Toby Halbrooks. Nel cast incontreremo Jude Law nelle vesti di Capitan Uncino, Alexander Molony sarà Peter Pan; Wendy sarà interpretata da Ever Anderson e Trilli da Yara Shahidi. Troveremo anche Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk e Jim Gaffigan.

Curiosità sul live action

La Walt Disney Studios ha pensato al live action in concomitanza del 70° compleanno dall’uscita del cartone animato, nel 1953;

Will Smith e J. Phoenix sono stati i primi due attori che sono stati pensati per il ruolo del terribile Capitan Uncino;

per la prima volta nella storia nel titolo è stato aggiunto il personaggio di Wendy;

la pellicola, per la prima volta, sarà realizzata in un grande adattamento hollywoodiano di Peter Pan;

l’attrice Rebecca Hall ha rifiutato il ruolo della signora Darling;

David Lowery, regista del film, tempo fa parlò del film in una intervista dicendo che: “Peter Pan è stata a lungo una delle mie storie preferite, in parte perché ho sempre resistito a crescere, ma anche per il cuore, l’avventura e l’immaginazione che rendono il racconto originale di J.M. Barrie così intramontabile. Sono entusiasta di avere l’opportunità di ridefinire i suoi personaggi iconici per una nuova generazione – e ancora più entusiasta di poterlo fare con un cast e una troupe così eccezionali.”

Il film uscirà il 28 aprile sulla piattaforma Disney Plus.