Neymar ha fatto un annuncio incredibile: lo fa per la seconda volta | Social in delirio

Il calciatore Neymar e la modella Bruna Biancardi aspettano un bambino: la coppia ha fatto l’annuncio ufficiale su Instagram.

Il campione brasiliano Neymar ha dato una splendida notizia ai suoi fan: presto diventerà di nuovo papà. La compagna Bruna Biancardi, infatti, aspetta un figlio, ma ancora non si sa se sarà maschio o femmina. La coppia ha annunciato la bella novità tramite Instagram, dove ha pubblicato una bellissima foto insieme, dove lei mostra la pancia.

Senza dubbio, formano una coppia affiatata e stupenda, nonché di grande successo. Lui è uno dei calciatori più acclamati degli ultimi anni, nonché una delle assi portanti del calcio brasiliano. Classe 1992, gioca nel ruolo di attaccante e ha partecipato a numerosi eventi sportivi importantissimi, tra cui le olimpiadi di Londra nel 2012 e quelle di Rio nel 2016, occasioni in cui il Brasile ha vinto l’argento e l’oro. Oggi gioca in Europa e, dopo aver militato per tanti anni nel Barcellona, dal 2017 è nel Paris Saint Germain.

Lei, invece, è una modella e influencer molto popolare, tanto che su Instagram conta oltre 4 milioni di follower. E’ anche un’imprenditrice e ha fondato un’azienda che produce costumi da bagno.

Neymar e Bruna Biancardi, il figlio in arrivo

Neymar e Bruna Biancardi fanno ormai coppia fissa da circa due anni. Si sono conosciuti nel 2021 a una festa a Rio de Janeiro e da allora non si sono più lasciati. I due sono quasi coetanei e presto avranno un bambino. Si tratta del primo figlio per lei, mentre per lui sarà il secondo. Il calciatore, infatti, è già il papà di Davi Lucca, di 11 anni, che ha avuto dalla ex compagna Carolina Dantas quando entrambi erano molto giovani. Lui aveva solo 19 anni.

La coppia ha voluto sfatare i pettegolezzi che li dicevano in crisi e sono felicissimi della recente gravidanza. Hanno mostrato a tutti la propria felicità con un dolce post sui social, dove hanno pubblicato una foto insieme – con la pancia di lei ben visibile – e una lunga didascalia in portoghese.

“Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui a completare il nostro amore rende i nostri giorni molto più felici. Arriverai in una bella famiglia, con un fratello, nonni, zii e zie che ti amano già tanto! Vieni presto figliolo, ti aspettiamo con ansia!“. Facciamo alla coppia delle sincere congratulazioni.