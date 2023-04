Cosa è accaduto nell’esterna nascosta di Uomini e Donne: retroscena assurdo

Svelato finalmente il retroscena dell’esterna nascosta di Uomini e Donne. Quella parte non è mai stata mandata in onda, ecco perché le cose erano poco chiare, secondo la ricostruzione, i fatti sono diversi da quello che sembrano.

Svelato il retroscena sulla misteriosa esterna nascosta di Uomini e Donne che ha generato scompiglio all’interno del noto programma di Maria De Filippi. Quella vicenda non è mai stata mandata in onda e il protagonista del caso ci tiene a motivare le proprie decisioni, per tentare di difendersi agli occhi dei telespettatori.

Il dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dovrebbe aiutare i vari tronisti, dame, cavalieri e chi più ne ha più ne metta, a trovare l’anima gemella tra una schiera di corteggiatori che si mettono a disposizione del corteggiato. Quando le cose vanno male però, non tutti riescono ad accettare il fatto che la persona che avevano idolatrato, non risulta essere per niente interessata.

La fine della favola nata a Uomini e Donne

Tra le coppie che Maria De Filippi, con il suo programma Uomini e Donne, aveva aiutato a formarsi, ci sono stati anche loro, Luca Salatino e Soraia Ceruti. La loro love story procedeva a gonfie vele anche dopo aver abbandonato il dating della De Filippi, finché qualche giorno fa è arrivata quella notizia che i loro followers non avrebbero mai voluto leggere. Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono definitivamente lasciati.

Ovviamente c’è parecchia maretta tra i due, non si capisce di preciso cosa sia successo di così tanto grave che ha portato i due a mettere la parola fine alla loro storia, quello che è certo è che i rumors in questi giorni su di loro sono andati a ruota libera. In molti sostengono che Soraia abbia tradito Luca, la quale però con un recente post ha smentito tutto. Ecco cosa ha detto in merito: “Ciao ragazzi, sono qui per chiarire un attimo la situazione. Come ben sapete io e Luca ci siamo lasciati. Questa è stata una decisione molto sofferta. Sono una ragazza esattamente come voi e vivo le stesse cose che vivete voi quando una situazione finisce…”.

L’esterna mai andata in onda

Svelati finalmente i retroscena dell’esterna nascosta mai andata in onda a Uomini e Donne che ha portato Cristian Di Carlo ad abbandonare il programma. In pratica a detta sua, Nicole Santinelli non è coerente con quello che dice di provare, in quanto secondo il cavaliere, la “sua” dama non sarebbe per niente presa da lui. Ecco che cosa ha dichiarato Di Carlo alla rivista Lollo Magazine:

“Ho deciso di andare via fondamentalmente perché mi sono sentito preso per il c**o ed ho visto da parte sua un comportamento contrario a quelle che erano le caratteristiche e gli obiettivi nella costruzione di una relazione che lei inizialmente millantava di avere/cercare, primo su tutti la COERENZA…Mi ha detto per l’ennesima volta come si fosse pentita dei baci dati e che in quella settimana si fosse comportata bene…Ecco… ora capisci la mia reazione al bacio visto in puntata e al perché fossi così nero”.