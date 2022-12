Bebè in arrivo per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: l’annuncio su Instagram

Gli ex Gieffini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aspettano un bebè figlio. L’annuncio su Instagram è diventato subito virale, tra la pioggia di commenti e felicità dei fan.

Non è passato nemmeno un anno dal loro primo incontro al Grande Fratello vip della sesta edizione e Sophie Codegoni, 21 anni, e Alessandro Basciano, 33 anni, diventeranno presto genitori. Un amore nato in tv che ha generato non pochi dubbi: in molti avevano scommesso che la coppia si sarebbe lasciata una volta spenti i riflettori del GF Vip, ma, nonostante i 12 anni di differenza, la coppia ha resistito ad ogni accusa degli haters, dalle scelte interpersonali alla proposta di matrimonio tanto criticata.

Sophie Codegoni aspetta un bebè – Solocine.it

Lo scorso settembre Alessandro aveva fatto una romantica proposta di matrimonio a Sophie sul red carpet a Venezia: “L’anello sul red carpet di Venezia è una promessa d’amore” ha detto qualche giorno dopo la stessa Sophie. La promessa si fa realtà con la gravidanza di Sophie e allontana qualsiasi dubbio dei i telespettatori più restii a credere, in generale, nella veridicità delle love story nata sotto i riflettori Mediaset. Arriva qualche ora fa la notizia della gravidanza, inaspettata ed è subito gossip.

Tanti i commenti per il dolce e tenero annuncio

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un post su Instagram. Nel copy, la coppia ammesso che di periodi di difficoltà ce ne siano stati davvero tanti nell’ultimo anno e che: “Mille avversità..mille ostacoli.. sembrava che tutto fosse contro di noi .. ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore … quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione … quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire…. la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare”.

Il video che ha commosso i fan Gli ex giffini nel video pubblicato dalla coppia, immortala Alessandro Basciano al fianco della fidanzata Sophie Codegoni mentre sono ad una visita ginecologica per una ecografia da gravidanza. Nel post c’è scritto: ”E voi credete nel destino? – si legge nella caption che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano rilasciano per iscritto, a corredo del video rivelatorio postato su Instagram-. 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita”. Nella casa più famosa e spiata d’Italia possono nascere legami sinceri e d’amore vero. Gli scettici adesso, dopo questa lieta notizia, vacillano e ogni scetticismo è quasi portato via. https://www.solocine.it/wp-content/uploads/2022/11/316771837_203310865402429_2504464645289846071_n.mp4