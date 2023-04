White Bird: il trailer del film con Helen Mirren

Uscito il trailer ufficiale del film con protagonista Helen Mirren.

Il trailer ufficiale di White Bird, spin-off del film Wonder del 2017.

Manca ormai sempre meno all’arrivo nelle sale cinematografiche dello spin-off del film del 2017 Wonder. A testimonianza di ciò, l’uscita del trailer ufficiale della pellicola con Helen Mirren, dal titolo di White Bird.

Il trailer di White Bird

White Bird è pronto a fare il suo arrivo nei cinema nel corso della prossima estate grazie alla società di produzione della Lionsgate.

Come mostrato anche dal trailer ufficiale della pellicola, nel film saranno presenti non solo Gillian Anderson, celeberrima per l’iconico ruolo di Dana Scully nella serie cult X-Files e volto del Primo Ministro britannico Margaret Thatcher nella serie di successo di Netflix The Crown, ma anche e soprattutto l’immortale Helen Mirren, vincitrice in carriera di un Premio Oscar nel 2007 per The Queen – La Regina oltre che, tra le varie cose, di tre Golden Globe e di quattro premi BAFTA.

A dirigere White Bird, che arriverà in sala il prossimo 18 agosto, è Marc Forster, regista di Quantum of Solace della saga di James Bond oltre che di World War Z del 2013 con Brad Pitt e di Ritorno al Bosco dei 100 Acri, una sorta di sequel in live action del franchise della Disney sul personaggio di Winnie the Pooh con protagonista Ewan McGregor.

Qui di seguito il trailer ufficiale di White Bird.

La trama del film

Come detto, White Bird rappresenta uno spin-off di Wonder, un film diretto da Stephen Chbosky e che aveva rappresentato un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Raquel Jaramillo Palacio nel 2012. La pellicola comprendeva inoltre nel cast non solo Jacob Tremblay nel ruolo del protagonista August Auggie Pullman ma anche Julia Roberts e Owen Wilson.

White Bird trae precisa ispirazione per quanto riguarda la trama da A Wonder Story – Il Libro di Julian, un romanzo a fumetti della stessa Palacio pubblicato nel 2015. Protagonista della storia il personaggio dal nome per l’appunto di Julian, un ragazzino di undici anni che si ritrova all’improvviso ad avere come compagno di scuola un bambino di nome August Pullman affetto dalla sindrome di Treacher-Collins.

Per via dei suoi comportamenti negativi nei confronti di quest’ultimo, Julian viene sospeso da scuola per due settimane, una punizione che lo costringe a dover saltare anche la tanto attesa gita scolastica. La punizione impartitagli risulterà però molto utile al protagonista, che riuscirà a trarre un importante insegnamento su quanto siano importanti gentilezza e rispetto verso il prossimo grazie ai racconti da parte della nonna in merito all’aiuto ricevuto da un ragazzo di nome Julian nel periodo della seconda guerra mondiale e delle persecuzioni naziste.