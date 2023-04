Book Club – Il Capitolo Successivo: il trailer con Diane Keaton e Jane Fonda

Il secondo film Book Club – The Next Chapter, girato in Italia, si presenta elettrizzante già dal trailer. Nel cast le attrici americane Diane Keaton e Jane Fonda.

Universal Pictures ha pubblicato il simpaticissimo trailer che ritrae quattro amiche alle prese con un viaggio intercontinentale in Italia. Il film è un sequel di una pellicola del 2018, che ha riscosso grande successo. Nel cast anche il nostro Giancarlo Giannini, attore, regista e doppiatore italiano. Non perdere il trailer!

Di cosa parla la trama

Quest’ultima pellicola vede quattro migliori amiche che decidono di ricominciare un viaggio che non hanno mai intrapreso in gioventù. L’obiettivo di questa nuova avventura è portare il loro club del libro in Italia, ma quella che dovrebbe essere una vacanza rilassante si trasforma in un’avventura piena di segreti, con tanti colpi di scena e momenti che sfuggono di mano. Il film Book Club – The Next Chapter è distribuito da Universal Pictures. Le 4 protagoniste sono: Diane Keaton, Jane Fonda, Candace Bergen e Mary Steenburgen, sono alle prese con un’avventura che le porterà oltreoceano. Il regista ha dichiarato che:

“È molto più facile mandare uno script in giro quando hai già il sì di Diane Keaton. Così lo abbiamo spedito a Jane e a Candice. Mary è stata la quarta, e con lei abbiamo chiuso il cerchio. Per fortuna si è trattato di tutte prime scelte. […] Per gli attori, invece, la cosa interessante era che si trattava di colleghi con cui le quattro protagoniste volevano lavorare, ma anche che Don Johnson o Andy Garcia sono entrambi più giovani di Jane Fonda e Diane Keaton. Ci piaceva l’idea di giocare con lo stereotipo dell’età rovesciandone i termini”.

Curiosità sul film

La pellicola uscirà nelle sale l’11 maggio 2023 in Italia e negli Stati Uniti il 12 maggio

La regia è stata affidata a Bill Haldeman , come per il primo film dal titolo Book Club – Tutto è possibile

, come per il primo film dal titolo Book Club – Tutto è possibile Il nuovo film è stato girato in Italia e precisamente a Roma

Il titolo originale è Book Club: The Next Chapter e vede le protagoniste pronte a festeggiare un addio al nubilato in Europa. “Il libro dice che non possiamo rifiutare il nostro destino”, dice il personaggio di Steenburgen alle sue amiche e, in modo deciso, afferma: “Ragazze, penso proprio che dovremmo andare tutte in Italia”. Il personaggio di Carol aggiunge: “Potremmo non avere mai più la possibilità di fare qualcosa del genere…”

Book Club è stato scritto da Holderman ed Erin Simms . Nel cast Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen e Craig T. Nelson, con Giancarlo Giannini, Andy Garcia e Don Johnson

ed . Nel cast Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen e Craig T. Nelson, con Giancarlo Giannini, Andy Garcia e Don Johnson Il primo teaser del film è stato pubblicato a dicembre dello scorso anno e aveva annunciato il fidanzamento di Vivian, mostrando le ragazze del Club in Italia… Ma in un secondo teaser, le protagoniste finiranno in prigione!

In Italia al botteghino il primo film, Book Club – Tutto può succedere ha incassato 1,3 milioni di euro.