Neighbours: benvenuta Mischa Barton | New entry nel cast

Mischa Barton torna finalmente in tv, grazie alla nuova stagione di Neighbours, dove arriverà come new entry nel cast. Il suo personaggio sarà molto dinamico e misterioso, ecco cosa sappiamo in merito.

È una new entry molto conosciuta quella che farà il suo ingresso nella nuova stagione di Neighbours, stiamo parlando di Mischa Barton. L’attrice torna a recitare dopo un lungo stop che l’ha fatta sparire dalle scene per diversi anni. Oggi è pronta a dare tutta sé stessa in un nuovo progetto tutto australiano.

Con la morte di Marissa Cooper, Mischa Barton ha distrutto più di una generazione nei primi anni del duemila, il dolore per la sua perdita ce lo ricordiamo ancora. Ogni volta che si parla di The O.C. è impossibile non parlare di lei, la ragazza che ci ha fatto sognare grazie alla sua storia d’amore molto complessa con il “cattivone” della storia, Ryan Atwood alias Benjamin McKenzie.

Cos’è successo a Mischa Barton?

Mischa Barton, nata il 24 gennaio 1986 a Londra, è la nota attrice e modella britannica naturalizzata statunitense che abbiamo tutti conosciuto e amato soprattutto nella serie tv dei primi anni del duemila, The O.C. La Barton ha dichiarato in diverse occasioni che il personaggio di Marissa è stato uno tra i più impegnativi con cui si è dovuta cimentare, ma se ancora oggi le persone ne parlano, la Barton può stare tranquilla, in quanto ha fatto un ottimo lavoro.

Mischa ha iniziato a recitare fin da bambina in spot pubblicitari, nonché in diversi ruoli teatrali, come per esempio Slavs!, dove ottenne la parte della protagonista. In seguito recitò in diversi film, come per esempio Il sesto senso, Notting Hill, L’altra metà dell’amore e così via. In questi anni la sua carriera era all’apice del successo, diventando non solo la beniamina delle adolescenti, ma venne inclusa tra le 100 donne più hot del 2006. Purtroppo però la sua vita lavorativa subì una brusca frenata, per via dei problemi di droga e psichiatrici che la invasero a causa della forte fama arrivata all’improvviso.

Dopo un lungo periodo in cui il suo nome fu associato allo scandalo, nonché lontananza forzata dalle scene, la Barton dopo essersi disintossicata ha ripreso in mano la sua vita, concentrandosi sul lavoro e sul suo benessere. Il 25 aprile 2023 la vedremo infatti nel nuovo film thriller/mystery, Invitation to a Murder di Stephen Shimek.

Mischa Barton va in Australia

La nuova stagione della soap opera australiana, Neighbours, vedrà il suo ingresso di una new entry nel suo cast, stiamo parlando di Mischa Barton. Questa soap è stata una tra le più longeve della storia australiana, purtroppo per lei ha subito un colpo d’arresto l’anno scorso quando Channel 5 ha interrotto le riprese. Saputa la notizia, Amazon ha deciso di intervenire, diventando ufficialmente produttore della soap opera.

Neighbours tornerà quindi sugli schermi non solo con la Barton ma anche con tutti gli altri attori storici, i quali sono stati richiamati per questo nuovo inizio. Questa telenovela verrà distribuita su Amazon Freevee probabilmente a partire da questo autunno, in quanto la registrazione delle puntate è iniziata il 17 aprile 2023. L’Italia non ha acquistato i diritti di visione in quanto questa soap è l’equivalenza della nostra, Un posto al sole. Nulla però vieta ai fan di poterla vedere on-demand.

La Barton è molto elettrizzata di partecipare a Neighbours, ecco cosa ha dichiarato: “Sono entusiasta di far parte del prossimo capitolo di questo iconico show, e non vedo l’ora di tornare in Australia, un posto che conosco e amo…Penso che il personaggio di Reece sarà un grande ruolo per me da esplorare e con cui giocare”.