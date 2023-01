Stewart: nuovo lavoro alla regia per la star di Twilight

Kristen Stewart pronta a cimentarsi di nuovo con la macchina da presa.

La star della saga di Twilight di nuovo al lavoro alla regia dopo il film The Chronology of Water.

Kristen Stewart continua a togliersi soddisfazioni. La carriera della statunitense classe 1990, da diversi anni una delle attrici più famose a livello mondiale, si sta dirigendo sempre più anche verso l’ambito della regia.

Dopo aver esordito in tale campo con la direzione del film The Chronology of Water, Stewart si cimenterà infatti anche nella ripresa di alcuni videoclip delle Boygenius, un supergruppo musicale capitanato da Phoebe Bridgers.

Kristen Steward regista per le Boygenius

Come rivelato dalla rivista Rolling Stone, Kristen Stewart si appresta a dirigere i video musicali delle Boygenius, che nel corso del mese di marzo, per la precisione il 31, pubblicheranno il loro nuovo album dopo l’esordio discografico omonimo risalente al 2018.

Gruppo indie e folk formatosi nel 2018, il trio è composto da Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus. Dopo il già citato primo ep, il primo lp, dal titolo annunciato di The Record, è già stato in parte reso noto attraverso il rilascio di tre singoli. Si sta parlando delle canzoni $20, Emily I’m sorry e True Blue.

Tre pezzi i cui video saranno diretti per l’appunto proprio da Kristen Stewart, che in questo campo ha già però collaborato sia con i Sage + The Saints nel 2014 che con i CHVRCHES nel 2017.

The Chronology of Water: l’esordio alla regia

Kristen Stewart ha già diretto di recente il proprio primo lungometraggio. Una pellicola, The Chronology of Water, ispirata al romanzo autobiografico omonimo di Lidia Yuknavitch e arrivata nei cinema nel 2022.

La sceneggiatura è stata curata dalla stessa Stewart insieme a Andy Mingo mentre la produzione è stata ad opera della Scott Free di Ridley Scott, che aveva collaborato anche al cortomegraggio dell’attrice intitolato Come Swim. Nel ruolo della protagonista di The Chronology of Water Imogen Poots, con la storia basata invece su una donna che riesce a diventare una madre, un’insegnante e una scrittrice di successo.

Il post Twilight

Kristen Stewart vede quindi continuare la propria ascesa. L’attrice, dopo aver raggiunto la fama planetaria per il ruolo di Bella Swan nella saga di Twilight, ha recitato in altri film dall’ottimo successo come Biancaneve e il cacciatore con Chris Hemsworth o Still Alice con Julianne Moore. Ultime pellicole che hanno contato anche su di lei per il proprio cast sono state invece Spencer di Pablo Larrain del 2021 e Crimes of the future di David Cronenberg del 2022.