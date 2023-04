Mare Fuori 4: Giacomo Giorgio conferma che Ciro ci sarà

L’attore Giacomo Giorgio ha confermato che il suo personaggio, Ciro Ricci, sarà presente nella quarta stagione di Mare fuori. Questo significa che è vivo?

Mare fuori si è conclusa lasciando i fan nella disperazione: durante gli ultimi episodi uno dei personaggi più amati, Ciro Ricci, viene accoltellato da Filippo (Nicolas Maupas) e non viene rivelato se si sia salvato o meno. Tuttavia, Giacomo Giorgio, l’attore che lo interpreta, ha voluto rassicurare il pubblico dicendo che Ciro ci sarà anche nella prossima stagione, ma non ha chiarito quale sarà il suo futuro. Il personaggio è uno dei più amati e controversi, figlio di un boss della camorra e colpevole di omicidio.

Mare fuori al momento conta tre stagioni, ma nel 2023 ha riscosso un successo incredibile e decisamente al di sopra delle stagioni precedenti. Soprattutto grazie ai social e a TikTok, la serie è diventata una delle preferite degli adolescenti, che hanno voluto scoprire di più sulla vita dei giovani ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida, a Napoli.

La quarta stagione è già stata confermata da Rai dopo che la serie ha superato le 100 milioni di visualizzazioni su Rai Play, ma il destino di Ciro è ancora un mistero. Dopo la diffusione di una fotografia inedita, Giacomo Giorgio ha voluto chiarire la situazione.

Mare fuori, Ciro Ricci è ancora vivo?

Durante un’ospitata a NapoliCittàLibro, Giacomo Giorgio ha spiegato al pubblico che Ciro Ricci ci sarà anche nella nuova stagione. “Sì, questo è certo” ha risposto a un’intervista per il Corriere del Mezzogiorno. Il pubblico voleva saperne di più anche sulla foto di Ciro nella Piscina Mirabilis – scenario dell’ultimo episodio – che negli ultimi giorni è circolata sui social e così lui ha chiarito che quella immagine non sarebbe dovuta essere vista.

“Quella foto non doveva uscire. Non sono stato io a tirarla fuori, ma di certo non posso negare che nello scatto ci sono io”. Nonostante la conferma dell’artista, il pubblico ancora non può sentirsi sollevato al cento percento: la presenza di Ciro, infatti, non significa per forza che il personaggio sia sopravvissuto dopo l’accoltellamento. Potrebbe tornare nella quarta stagione realmente, oppure semplicemente in qualche flashback.

Le riprese delle nuove puntate inizieranno durante l’estate del 2023, ma ancora non sono state rilasciate informazioni sulla trama o sull’uscita della quarta stagione. Il regista Ivan Silvestrini ha però già riconfermato alcuni membri del cast, tra cui Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, sorella minore di Ciro.