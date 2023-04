Twister: nel cast del reboot anche Anthony Ramos

Lo statunitense tra gli attori del reboot del disaster movie.

L’attore Anthony Ramos è entrato a far parte ufficialmente del cast del film Twister. Nuova importante aggiunta al cast di Twister. A far parte della schiera di attori che prenderanno parte al reboot del disaster movie degli anni novanta ci sarà anche lo statunitense Anthony Ramos.

Anthony Ramos nel cast di Twister

Il prossimo periodo, in ambito cinematografico, continuerà ad essere caratterizzato da reboot e remake di ogni tipo. Tra questi, uno dei più attesi è sicuramente quello di Twister, con la regia che è stata affidata a Lee Isaac Jung. Il regista classe 1978, dopo Lucky Life del 2010 e Abigail Harm del 2012, ha raggiunto la fama a livello internazionale grazie a Minari del 2020. Una pellicola dall’enorme successo che ottenne ben 6 candidature ai Premi Oscar del 2021 tra cui quelle per il miglior film, per la miglior regia e per la migliore sceneggiatura originale e che permise a Youn Yuh-Jung di aggiudicarsi la statuetta per la migliore attrice non protagonista.

La sceneggiatura è invece ad opera di Mark L. Smith, che in passato ha lavorato ad altri importantissimi titoli come The Hole, Revenant e The Midnight Sky. Per quanto riguarda la produzione del film da segnalare la collaborazione tra Frank Marshall, che ha fondato insieme a Steven Spielberg la Amblin Entertainment, e la Universal Pictures.

Tra gli attori ci sarà dunque Anthony Ramos, apparso già in diversi film famosi come A star is born del 2018 con protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga e Godzilla: King of the Monsters del 2019.

Il reboot del 1996

La trama di Twister, rifacendosi all’originale, sarà incentrata sull’arrivo di una pericolosissima tromba d’aria che costringerà all’azione una giovane cacciatrice di tornado interpretata da Daisy Edgar-Jones, nota ai più anche e soprattutto per la sua interpretazione del personaggio di Marianne all’interno della serie televisiva Normal People.

Proprio il primo film del 1996 costituisce un vero e proprio cult per quanto riguarda il genere cinematografico del disaster movie. Diretta dal regista olandese Jan de Bont, noto soprattutto per la direzione del film d’azione Speed del 1994 con Keanu Reeves e Sandra Bullock, la pellicola si basa su un’idea dello sceneggiatore Michael Crichton.

A far parte del cast di un film che si fece apprezzare già all’epoca dell’uscita per i suoi allora notevoli effetti speciali vi erano Bill Paxton nei panni di Bill Harding ed Helen Hunt, che interpreta il personaggio della dottoressa Jo Harding che potrebbe fare il suo ritorno anche nel reboot diretto da Lee Isaac Jung.