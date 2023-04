Organ Trail: trailer e dettagli del nuovo survival horror western

Organ Trail. Il nuovo survival horror western di Michael Patrick Jann con Olivia Applegate. Ecco il trailer e altre info.



E’ di Paramount Pictures il nuovo survival horror western del regista Michael Patrick Jann. Il film è previsto uscire nei cinema americani il 14 aprile 2023 e seguirà la storia di una donna sopravvissuta ad una spietata banda di banditi, mentre cerca di recuperare il cavallo della sua famiglia.

Il film è il secondo lungometraggio del regista dopo la sua commedia Bella da Morire del 1999 con Kristen Dunst e la lunga gavetta televisiva con sia film che serie tv per il piccolo schermo tra cui: The Goldbergs, Atypical Dirk Gently, The Good Doctor.

Sceneggiatura e musiche sono invece affidate rispettivamente a Meg Turner, che scrive la sua prima sceneggiatura per un lungometraggio, e Jherek Bischoff e Craig Wedren.

Trama e Cast

Organ Trail include nel suo cast, oltre ad Olivia Applegate che interpreta la protagonista Abigale, Clé Bennett, Zoé De Grand Maison, Nicholas Logan, Sam Trammell, Jessica Frances Dukes, Mather Zickel, Michael Abbott Jr. e Alejandro Akara.

La trama ufficiale del film invece recita: “Abigale e la sua famiglia cadono vittime di una banda di spietati cowboy mentre attraversano l’Oregon Trail. Come unica sopravvissuta, farà tutto il necessario per recuperare il suo unico bene terreno, il cavallo della sua famiglia dalle grinfie dei banditi assetati di sangue”. Il titolo invece è un rimaneggiamento di quello che nel film viene spiegato molto bene ovvero: Oregon Trail, la pista dell’Oregon. Storicamente era una delle principali strade di migrazione via terra nel continente nordamericano che portava lungo il fiume del Missouri all’Oregon Country e misurava ben 2170 miglia, quasi 3490 km.

La pista era così trafficata tanto da diventare famosa sia per i percorsi di carovane sia per banditi che, grazie alla sua lunghezza, potevano agire indisturbati. La strada inoltre era importantissima in quanto colelgava il fiume alle valli dell’Oregon e la metà occidentale del sentiero attraversava la maggiorparte degli attuali stati dell’Idaho e dell’Oregon, mentre quella orientale, Nebraska e Wyoming.

Una curiosità interessante è che su Steam, la piattaforma streaming game, è disponibile un gioco che con il film condivide il titolo: Organ Trail è infatti un retro zombie survival in cui il giocatore viaggia verso ovest in una station wagon con altri 4 amici cercando rifornimenti e respingendo zombi con lo scopo di sopravvivere in un mondo ostile.

E potrebbe essere anche questo il senso del film, la station wagon potrebbe star al cavallo come la spietata banda di banditi sta agli zombi: in un paesaggio western dove non appena nasci il tuo scopo è quello di sopravvivere ad un mondo crudele, dove l’umanità è ancora un concetto lontano, Organ Trail si propone di portare nei nostri cinema una via di uscita.