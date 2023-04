Deadpool 3: Morena Baccarin e Stefan Kapicic nel cast

Finalmente è ufficiale: anche gli attori Morena Baccarin e Stefan Kapicic reciteranno nel terzo capitolo di Deadpool.

I fan possono tirare un sospiro di sollievo: finalmente è stato confermato che anche Morena Baccarin e Stefan Kapicic saranno in Deadpool 3. La notizia arriva da Deadline, che ha annunciato che i due attori riprenderanno i propri ruoli: una bella conferma, dato che solo pochi giorni fa la loro presenza nel terzo film era ancora incerta.

Se non fossero stati confermati, sarebbe stato un duro colpo per i fan. Morena Baccarin e Stefan Kapicic interpretano due personaggi che ormai sono diventati storici nella saga di Deadpool, se non nell’intero universo Marvel. L’attrice interpreta Vanessa, l’interesse amoroso del protagonista e antieroe impersonato da Ryan Reynolds, mentre l’attore è apparso anche in diversi film di X Men, nel ruolo del mutante Piotr Nikolayevich, in grado di trasformare il suo corpo in metallo.

I due attori vanno quindi a completare il cast, dopo la conferma precedente di Karan Soni e Leslie Uggams e due new entries: Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Deadpool 3, trama, cast e novità sul nuovo film Marvel

Certamente, quella di Deadpool è una delle saghe Marvel più famose, che ha riscosso subito successo sin dal primo film, nel 2016. Il pubblico ha apprezzato il trovarsi davanti per la prima volta a un protagonista diverso, che è ben consapevole di essere un anti-eroe, a differenza dei suoi colleghi più classici.

Il terzo film uscirà l’8 novembre 2024 e la trama si conosce già in parte. Ci saranno diversi personaggi dell’universo Marvel, ma il protagonista sarà sempre Wade, che cercherà di viaggiare nel futuro con una macchina del tempo per salvare Wolverine/Logan (Hugh Jackman) dalla morte. Il mutante, però, non conosce Wade e non si fida né di lui, né dei viaggi temporali, che possono causare gravi problemi all’universo.

Per ora non ci sono ancora tantissime notizie su questo film, se non che è stato scritto da Rheet Reese e Paul Wernick dopo una bozza di Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin. Inoltre, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios ha già rassicurato i fan che il terzo film manterrà tono e genere dei precedenti, e che quindi conterrà diversi elementi vietati ai minori, di rating R.

Il cast completo, infine, in totale comprenderà oltre a Morena Baccarin e Stefan Kapicic, anche Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Matthew Macfayden, Emma Corrin, Karan Soni, Leslie Uggams e Brianna Hildebrand.