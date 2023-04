Bob Odenkirk non sarà in Wonder Man e in nessun altro prodotto MCU

L’attore Bob Odenkirk ha spiegato di non essere interessato a entrare nell’universo Marvel e che quindi non sarà in Wonder Man. Ecco i motivi di questa decisione.

Secondo alcuni pettegolezzi, Bob Odenkirk sarebbe stato preso in considerazione per un ruolo nella serie Wonder Man, ma l’attore ha spiegato molto chiaramente che per il momento non ha intenzione di entrare nell’universo Marvel. Ai fan oggi è soprattutto noto per la sua partecipazione in serie come Breaking Bad e Better Call Saul, nonché nella nuovissima Lucky Hank, dove interpreta un professore universitario in crisi di mezz’età.

In molti sostenevano che avrebbe iniziato a recitare anche nella nuova serie Wonder Man, la cui data di uscita non è ancora stata dichiarata da Disney+. Secondo alcune indiscrezioni, come riportato da Coming Soon, l’attore avrebbe interpretato Neal Sayoran, l’agente di Simon Williams. Si tratta di un personaggio molto importante nei fumetti, dove non è solo un supereroe ma anche un artista.

Sembra, tuttavia, che la parte sia già stata assegnata a Ed Harris, che dopo tanti anni sul grande schermo, tra poco debutterà anche nell’universo Marvel. Bob Odenkirk non è sembrato turbato dalla notizia e durante un’intervista ha anzi confessato che non ha mai avuto intenzione di lanciarsi nel progetto. In particolare, non ha proprio intenzione di recitare nel MCU.

Bob Odenkirk, perché non vuole recitare nel MCU

Durante un’intervista per The Independent, Bob Odenkirk ha rivelato che probabilmente non reciterà mai in un film o una serie appartenente al MCU – Marvel Cinematic Universe. Il motivo in realtà è molto semplice: sente che si tratta di un mondo molto lontano dal suo modo di recitare.

“Mi piace sempre mantenere le situazioni su un piano realistico, dedicarmi a ruoli in cui ci si possa immedisimare, e a progetti più piccoli. Non penso di essere fatto per quel mondo (…) Sono costruito per personaggi che ti fanno provare la sensazione che possa trattarsi del vicino della porta accanto“.

L’attore, semplicemente, preferisce ambientazioni e trame più realistiche in cui possa immedesimarsi con più naturalezza. Una risposta curiosa, considerando che uno dei ruoli per cui è più noto al grande pubblico è quello di Saul Goodman: bisogna ammettere, tuttavia, che la storia di Breaking Bad potrebbe essere comunque realistica, anche se drammatica e d’azione. L’ultimo progetto dell’attore, oltre a Lucky Hank, è il film Io sono nessuno, che ha ottenuto un buon successo e si vocifera che avrà un sequel.