Hugh Jackman rassicura i fan sulla sua partecipazione in Deadpool 3

I fan erano molto preoccupati sulla possibilità di rovinare la storia di Wolverine con il suo ritorno in Deadpool 3, ma Hugh Jackman rassicura tutti, sarà un film molto divertente.

Il mito di Wolverine rimarrà nella storia e nel cuore dei fan per sempre. Il film che ha decretato la fine del personaggio della Marvel, ha dato un degno epilogo al “tagliente” Logan, motivo per cui in molti sono preoccupati sul futuro di Wolverine.

In molti sono rimasti entusiasti della collaborazione tra Wolverine e Deadpool nel terzo capitolo del franchise. Per tutti i fan felici ci sono anche quelli preoccupati sulla possibilità che questa cooperazione possa risultare solo una forzatura e che il povero Hugh Jackman venisse un po’ ridicolizzato dal “matto” Ryan Reynolds. Ma Jackman rassicura i fan, la reputazione di Logan in Deadpool 3 sarà salva.

Facciamo un passo indietro…

Prima di proseguire oltre con il discorso, è bene fare un passo indietro, per chi se lo fosse perso e parlare dell’ultimo film che ha messo fine alla possibilità di vedere un nuovo capitolo sulla vita di Wolverine. Il film in questione è Logan – The Wolverine, uscito nel 2017 e diretto dal regista James Mangold.

Se non l’avete visto, attenzione perché stanno per arrivare grossi spoiler. In questo ultimo capitolo del franchise di Wolverine, il mondo degli X-Men è quasi del tutto dimenticato. In un futuro fatto solo di odio e razzismo, troviamo il nostro protagonista molto invecchiato, il quale solitario per natura e anche per destino, si troverà molto presto a proteggere la giovane mutante Laura, anche lei con il potere di guarigione come lui. La conclusione drammatica del film, darà lustro a Logan, il quale sacrificandosi salverà tutti con il suo nobile gesto.

Wolverine tornerà dalla tomba?

In molti si chiedono, dopo il finale drammatico del capitolo conclusivo di Wolverine, come possa fare Logan a tornare in Deadpool 3? I fan erano particolarmente preoccupati per come questa collaborazione tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds, potesse distruggere la reputazione dell’amato Wolverine.

Ma potete stare tranquilli, Jackman ha rassicurato tutti chiarendo il fatto che nessuno distruggerà il mito di Logan. La linea temporale di questa collaborazione non è nota, ma sicuramente Wolverine non resusciterà, rovinando il suo nobile gesto. Probabilmente verrà sfruttato il Multiverso, creando quindi un futuro alternativo.

Per il momento la trama rimane top-secret, ma dalle parole di Jackman siamo tutti molto curiosi di vedere Deadpool 3: “…Considerando quello che è accaduto prima nel nostro film, non avrei ripescato gli artigli dalla tomba. Questo concetto è stato chiaro sin dall’inizio. Nessuno di noi voleva rovinare tutto. Ero davvero orgoglioso di quel film e di come lo abbiamo realizzato, sembrava perfetto. E in realtà per cinque anni è andata così, poi mentre guidavo mi è venuta in mente questa bizzarra idea e ho pensato che sarebbe stato divertente. Probabilmente sarà il film più divertente che abbia mai fatto.”