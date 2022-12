Breaking Bad: una foto anticipa il nuovo spot previsto al Super Bowl

Breaking Bad sta per tornare in uno spot per PopCorners previsto durante il prossimo Super Bowl. Ecco un’anticipazione.

Walter White non ha nessuna intenzione di dire addio al suo affezionato pubblico, così il produttore di anfetamine più famoso di sempre, sta per tornare in tv. Ma in che modo?

Anche se la serie tv, Breaking Bad è finita già da diverso tempo, troveremo il suo cast (non si sa ancora chi e quando) di nuovo impegnato nello spot della PopCorners, per il prossimo Super Bowl. In anteprima un’immagine, in attesa del trailer ufficiale rilasciata dall’emittente americana.

Breaking Bad, una serie che tifa per il cambiamento di ruoli

Breaking Bad è andato in onda dal 2008 al 2013 per ben 5 stagioni, vincendo numerosi premi, in quanto è stata una serie tv molto acclamata dal pubblico e dalla critica. La trama si concentra principalmente sulla nuova vita di Walter White, il quale dopo aver scoperto di essere affetto da un cancro terminale ai polmoni, decide di passare dal remissivo professore di chimica allo spietato e crudele fabbricatore di anfetamina. Grazie alle sue conoscenze scientifiche, si farà sempre più strada nel mondo della droga, il suo intento, insieme al suo ex studente Jesse Pinkman è quello di guadagnare una discreta quantità di “bigliettoni”, per poter morire serenamente sapendo che la sua famiglia è al sicuro.

Il grande successo della serie, probabilmente è dovuto, oltre che alla bravura dei suoi attori, alla trama ben strutturata, ai dialoghi precisi, controllati addirittura da esperti della chimica, anche al cambiamento che questa serie porta sugli stereotipi comuni. In Breaking Bad il protagonista buono dell’inizio si trasforma in un uomo freddo e privo di sentimenti, mentre il cattivo andando avanti con le puntate acquista umanità. Per non parlare di tutti gli antagonisti che ne arricchiscono la trama.

L’ideatore di Breaking Bad, Vince Gilligan, aveva infatti dichiarato: “…mi mancherà la serie quando sarà finita, ma in qualche modo sarà un sollievo non avere più Walt nella mia testa…sta passando dall’essere un protagonista all’essere un antagonista. Vogliamo che le persone si domandino per chi fare il tifo, e perché”.

Cosa vedremo a febbraio?

Breaking Bad, in particolare Walter White, tornerà in televisione, grazie allo spot della PopCorners per il prossimo Super Bowl. Per il momento non sappiamo ancora come sarà il trailer e cosa vedremo quindi a febbraio (per chi seguirà l’evento americano ovviamente) durante la manifestazione sportiva.

Dalla foto trasmessa in anteprima direttamente dalla Entertainment Weekly, diciamo che non ci sono dubbi su chi sia il loro testimonial.

Come ha dichiarato la responsabile del marketing, Rhasheda Boyd: “Siamo entusiasti di riportare sugli schermi uno degli show più celebri di sempre per raccontare per la prima volta al Super Bowl la storia di PopCorners… E non vediamo l’ora di scoprire la reazione dei fan a chi e cosa è in arrivo”.