Better Call Saul: l’addio di Bob Odenkirk

Siamo giunti da diversi mesi alla fine della serie Better Call Saul e l’attore principale, Bob Odenkirk parla del suo addio alla serie e riflette sul ruolo che ha interpretato che l’ha definita come l’esperienza migliore della sua vita.

Dopo ben 6 stagioni dell’acclamata serie Better Call Saul, il 15 agosto 2022 è stato girato l’ultimo episodio conclusivo della storia.

Dopo diversi mesi dalla fine di Better Call Saul, il personaggio cardine della serie tv, Bob Odenkirk, tira un po’ le somme di quello che è stato interpretare Saul Goodman, del suo addio e di quello che vorrà fare da adesso in poi.

Better Call Saul la serie un po’ prequel un po’ sequel di Breaking Bad

Better Call Saul, è stata una serie che ha raggiunto un enorme successo, trasmessa dall’8 febbraio 2015 al 15 agosto 2022, per ben 6 stagioni. È lo spin-off della serie Breaking Bad, che funge un po’ da sequel e un po’ da prequel e sviluppa meglio il personaggio dell’avvocato Jimmy McGill, conosciuto maggiormente come Saul Goodman.

Se in Breaking Bad la trama era incentrata maggiormente “sull’attività lavorativa” del professore di chimica Walter White, il quale dopo aver scoperto di avere un cancro allo stadio terminale, decide di iniziare a produrre anfetamina per garantire una vita agiata alla famiglia quando non ci sarà più.

In Better Call Saul, la storia verte su uno dei personaggi cardini della serie, l’avvocato Saul Goodman, il quale nella sua professione potrebbe essere un astro nascente, se non fosse per i metodi al limite della legalità che usa per risolvere i casi.

Le parole di Bob su Saul

A distanza di qualche mese dalla fine della serie tv Better Call Saul, l’attore interprete della fortunata sit-come, Bob Odenkirk parla di quanto sia stato difficile dire addio al suo personaggio, Saul Goodman: “Mi sono preso un po’ di tempo per rattristarmi per la fine di tutto, e farò questo per i prossimi dieci anni, o anche più. So che è stato il ruolo della mia vita, nonché un qualcosa di meraviglioso che mi è capitato. Alcune persone non colgono questa cosa. Mi piangerò addosso per il resto della mia vita”.

Ha poi aggiunto: “Mi chiedono tutti come mi senta a dire addio a Saul Goodman e a Better Call Saul, e non sono bravo a rispondere a queste domande perché francamente è difficile guardare da vicino a questa esperienza e addirittura al personaggio…Non ho fatto nulla per meritare questa parte, ma spero di essermela meritata in corso d’opera delle sei stagioni…Grazie per averci dato una possibilità…”.

Per quanto riguarda l’ultimo episodio ha poi concluso: “…Avrei immaginato un qualcosa con più esplosioni, e sono contento che non ci siano stati…per me è un qualcosa di fantastico. Quando ho letto il copione del finale mi sono detto ‘ecco, è proprio questo che dovrebbe accadere’.”