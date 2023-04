Cube, tutto sul remake giapponese dell’omonimo film horror del 1997

Dopo l’uscita al cinema, approda anche in streaming il remake giapponese di Cube – Il cubo, del 1997. Il nuovo film si chiama Cube: Ichido Haittara, Saigo. Ecco trama, trailer e cast.

Avete mai visto The Cube – Il cubo? Si tratta di un horror-thriller del 1997, diretto da Vincenzo Natali. La trama è semplice quanto misteriosa: delle persone molto diverse tra loro si ritrovano senza un apparente motivo in uno strano spazio cubico, alle cui pareti compaiono delle uscite. Il gruppo vaga per le numerose stanze, alla ricerca della via d’uscita definitiva, ma in ogni sala ci sono delle trappole e il tempo sembra scorrere diversamente. Il film fu girato in soli venti giorni con un budget complessivo piuttosto modesto, ma fu un enorme successo. Solo negli Stati Uniti guadagnò 9 milioni di dollari, contro i 350mila che erano stati spesi per realizzarlo.

L’idea è sempre piaciuta molto al pubblico, tanto che nel corso del tempo sono usciti un sequel: Hypercube – Il cubo 2 nel 2002 e un prequel, Cube Zero nel 2004. Questa volta è invece il turno del Giappone, che ha voluto dare la propria interpretazione del soggetto di Vincenzo Natali.

Lo stesso regista originale ha partecipato al progetto e così è nato Cube: Ichido Haittara, Saigo. Il film è già uscito nei cinema giapponesi mesi fa e adesso è disponibile in streaming sulla piattaforma americana Streambox.

Cube: Ichido Haittara, Saigo, trama, trailer e cast del remake giapponese

Come nel film originale, Cube: Ichido Haittara, Saigo inizia con diverse persone che si risvegliano in un luogo misterioso. Nel remake sono sei, tra ingegneri, lavoratori part-time, dirigenti aziendali, meccanici e, addirittura, giovanissimi studenti delle scuole medie. Il gruppo ha un obiettivo comune: lasciare il cubo e salvarsi, anche se ogni nuova stanza è ricca di trappole, tra laser e lanciafiamme, e bisogna sempre risolvere un nuovo enigma per procedere. Qui il trailer con i sottotitoli in inglese.

Il remake è stato diretto da Yasuhiko Shimizu, che ha dichiarato “Nessuno può resistere al potente sistema del Cubo. Nel realizzare questo film, è stato come se fossimo entrati nel Cubo stesso. […] Poi abbiamo dovuto confrontarci con noi stessi. Cosa si nasconde nell’abisso di sé: speranza o disperazione? Presto sarai nel Cubo con noi. In effetti, potresti già esserci“. Al progetto ha partecipato anche lo stesso Vincenzo Natali.

Il cast del remake comprende diversi attori molto noti in Giappone: Masaki Suda – che ha recitato nel live action di Death Note – Takumi Saitoh (Shin Godzilla), Masaki Okada ( Gintama), Kôtarô Yoshida e Hikaru Tashiro.