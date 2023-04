Grande Fratello Vip: la molestia verso una ex concorrente lascia senza parole

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, una ex concorrente ha vissuto una brutta esperienza a causa di un fan senza rispetto.

Ormai il Grande Fratello Vip si è concluso: la settima edizione è stata vinta da Nikita Pelizon, che ha conquistato il pubblico con la sua grande personalità. La modella è ancora sulla bocca di tutti, ma non è l’unica: a una settimana di distanza dalla fine del reality, molti ex concorrenti stanno ancora facendo parlare di sé. Purtroppo, però, il motivo non è sempre felice. Così è stato per la seconda classificata, che solo poche ore fa ha vissuto una brutta esperienza a causa di un fan maleducato.

Dopo la fine del programma, anche Oriana Marzoli sta continuando a coltivare la popolarità acquisita grazie alla televisione e perciò in questo periodo partecipa a diverse serate in discoteca, dove può incontrare i fan. A queste serate è spesso accompagnata dal fidanzato, Daniele Dal Moro, che ha conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia.

I due ormai sono una coppia ufficiale, anche se durante lo show avevano deciso di non correre e di non affrettare le cose. Questa strategia ha funzionato, lui l’ha aspettata fino all’ultima puntata e oggi stanno insieme. Per Oriana Marzoli, quindi, tutto procede a gonfie vele, tranne per il comportamento irrispettoso di un fan poche sere fa.

Oriana Marzoli, la molestia in discoteca

La sera del 15 aprile, Oriana Marzoli stava partecipando a una serata in discoteca insieme al compagno Daniele Dal Moro. Si era chinata per fare una foto, quando un fan si è avvicinato troppo e si è permesso di toccarle il fondoschiena senza consenso. Guardando come ha reagito il vocalist, non sembrerebbe affatto un fraintendimento o un movimento sbagliato: il ragazzo ha agito consapevolmente.

0 rispetto verso una donna,0 rispetto per il suo corpo,0 rispetto per le sue volontà,0 rispetto per la sua professionalità,0 rispetto per il fidanzato che stava a 2mt.

La sua gentilezza e disponibilità non autorizzano questo schifo!

VERGOGNATEVI! #oriele pic.twitter.com/N9BpPNheiu — Breakablesoul_ (@laudieropaola17) April 16, 2023

L’ex gieffina ha sobbalzato, ma ha cercato di ignorare l’accaduto, dando sfoggio della propria professionalità. L’accaduto, tuttavia, è stato ripreso e il video è presto finito online, dove gli utenti hanno espresso le proprie opinioni indignate.

Il breve video è stato condiviso soprattutto su Twitter, dove molte ragazze hanno spiegato di empatizzare con la modella: purtroppo, queste molestie sono all’ordine del giorno. Molte donne hanno ripubblicato il filmato, difendendo la giovane influencer e denunciando che oggi una donna debba sempre stare all’erta, anche mentre si sta divertendo, a causa del comportamento irrispettoso di certe persone.