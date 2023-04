Oriana Marzoli, l’incredibile confessione lascia tutti a bocca aperta: ‘Erano anni che non lo facevo…’

L’incredibile confessione di Oriana Marzoli che ha lasciato tutti a bocca aperta, erano anni che non lo faceva più ma adesso le cose sono cambiate. Dopo il Grande Fratello Vip qualcosa in lei è scattato e ha cambiato vita.

Ci ha messo un po’ a capire cosa volesse realmente Oriana Marzoli, ma alla fine quest’esperienza al Grande Fratello Vip come ha dichiarato anche lei, le ha aperto gli occhi su tante cose, amici, amori e scelte di vita. Il Grande Fratello può dare l’illusione che la vita sia solo quella spiata dalle telecamere, ma in realtà quando il reality finisce le cose sono molto diverse.

Marzoli contro la Pelizon

Il Grande Fratello Vip è finito da un po’ di tempo ormai, ma il clamore che ha generato è ancora molto forte. Gli ex gieffini stanno iniziando a rilasciare interviste e pensieri di quello che hanno vissuto nella Casa, per esempio la seconda classificata, Oriana Marzoli ha parlato a Casa Chi del rimorso di non aver capito subito né Spinalbese né Dal Moro (suo attuale compagno):

“Mi pento un po’ soprattutto per la situazione che ho con Daniele. Potevo fermarmi un pochettino e pensarci due volte. Conoscere un po’ meglio le persone. Alla fine ti fai un’idea sbagliata di una persona, capito? Io pensavo che Antonino fosse in un modo in realtà era completamente in un altro. Daniele pensavo fosse in una maniera e invece… “.

Infine ha parlato di Nikita Pelizon e del fatto di essersi sentita rifiutata da lei: “Ho fatto i complimenti a Nikita, figurati, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità. Ne ho parlato anche con la agente, appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità…”.

Oriana Marzoli e la sua ripresa

Oriana Marzoli e l‘incredibile confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta, da tanti anni non lo faceva più ma adesso grazie al suo fidanzato Daniele Dal Moro ha ripreso questo sport che le piaceva tanto. Come ha annunciato la stessa ex gieffina sui social, ha ripreso ad allenarsi a tennis. Ecco cosa ha dichiarato:

“Dopo tanti anni senza toccare una racchetta faccio una prima lezione”, allegando un video di lei mentre si allena. La Marzoli ha confessato di essere tornata ad allenarsi anche grazie al suo fidanzato, il quale quando si tratta di sport e allenamento è sempre in prima fila.