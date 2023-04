Blanco dedica una canzone all’ex nel nuovo album | La fidanzata reagisce così

Il vincitore dell’edizione di Sanremo del 2022 ha dedicato una canzone alla sua ex Giulia Lisoli.

Il cantautore Blanco, attualmente fidanzato con Martina Valdes, ha dedicato un proprio brano del suo ultimo album all’ex Giulia Lisoli.

Lo scorso venerdì 14 aprile è stato pubblicato ufficialmente il secondo album di Blanco dal titolo di Innamorato. Un passo, quello della pubblicazione del secondo lp, che rappresenta un ulteriore step per la carriera del cantautore italiano, consacratosi l’anno scorso con la vittoria del settantaduesimo Festival di Sanremo grazie alla canzone Brividi in coppia con Mahmood.

Proprio il nuovissimo album di Blanco sta però facendo discutere per via di un brano che sarebbe indirizzato nello specifico all’ex ragazza di quest’ultimo ovvero Giulia Lisoli.

Il brano di Blanco per l’ex Giulia Lisoli

La storia d’amore tra Blanco e Giulia Lisoli è ormai ufficialmente finita. Il cantautore, che ha poi intrapreso una nuova storia d’amore con l’influencer Martina Valdes, sta vivendo un periodo fondamentale per la propria carriera artistica e musicale.

Blanco, che dopo il trionfo a Sanremo 2022 ha rappresentato l’Italia al successivo Eurovision Song Contest classificandosi al sesto posto finale, ha appena pubblicato il disco Innamorato, che contiene al suo interno anche una prestigiosa collaborazione con Mina per quanto riguarda il brano Un briciolo di allegria.

Scorrendo tra i titoli dei brani del disco, in tanti non hanno però potuto far altro che notare un pezzo dal titolo di Giulia. Con molta probabilità, una canzone che l’artista ha scritto appositamente per la sua ex.

La reazione dell’attuale fidanzata di Blanco Martina Valdes

Alle numerose ipotesi e congetture in merito a cosa volesse significare tale canzone hanno fatto seguito anche le innumerevoli domande poste all’attuale fidanzata di Blanco Martina Valdes. L’influencer ha dunque manifestato il proprio pensiero al riguardo tramite una storia pubblicata su Instagram:

“Chi mi conosce sa che non mi piace espormi e creare situazioni di cui parlare ma voglio chiarire questa cosa. Non limitatevi a sentire una canzone, ascoltatela anche. Cercate di capire anche il testo e non solo di soffermarvi sul titolo che può essere fraintendibile. Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere la fine di una sua storia passata e le emozioni che ha vissuto tempo fa. La musica è la sua forma d’arte e io lo appoggerò sempre, qualsiasi cosa decida di raccontare“.

Lo stesso Blanco ha poi mostrato tutto il proprio amore per la Valdes tramite un post sempre su Instagram:

“Tu in primis mi hai ispirato inconsapevolmente a scrivere quest’album. Nel giro soltanto di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei sempre stata vicina. Hai capito la musica nella sfumatura con cui la vivo io“.