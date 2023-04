“È scappato”: Re Carlo, terremoto improvviso a Buckingham Palace | La situazione è gravissima

Terremoto improvviso a corte, la situazione è gravissima a Buckingham Palace, lui è scappato, Re Carlo III distrutto dal dolore. È tutto rovinato, come farà ad indossare quella corona adesso?

Re Carlo III devastato, lui è scappato e la situazione è ormai gravissima a Buckingham Palace. Questo terremoto improvviso a Palazzo non porterà niente di buono, la Famiglia Reale farà fatica ad andare avanti da adesso in poi? Tutto sembra ormai perduto.

Il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III si avvicina ma nulla sarà come se l’era immaginato, ha aspettato così tanto questo evento ma ogni cosa pare, gli stia sfuggendo di mano, soltanto su una cosa ha il pieno controllo, il suo denaro. Da una recente stima, pare che il figlio della Regina Elisabetta, famoso per il suo essere parsimonioso fino “al midollo”, ha raddoppiato in un anno il patrimonio lasciatogli dalla madre. È più ricco addirittura di sir Elton John e dei coniugi Beckham, nelle “sue tasche” (speriamo non bucate come i suoi calzini), avrebbe qualcosa come 600 milioni di sterline.

“Aggiungi un posto a tavola…”

In questi mesi, la soap opera della Royal Family continua assiduamente, i tabloid inglesi non hanno lavorato mai così tanto come in questo periodo. Il tira e molla dei Sussex procede, se adesso finalmente Harry ha confermato la sua presenza nel giorno dell’incoronazione del padre, sappiamo che sua moglie e i suoi figli non saranno presenti.

A prescindere dalle parole dette fino a questo momento, da quanto si evince il problema più grande adesso sarebbe dove far sedere il figlio di Carlo, il giorno del galà? A quanto pare nessuno vorrebbe averlo di fianco, men che meno suo fratello William e famiglia. Pare che a Palazzo, Harry sia odiato un po’ da tutti, tranne dalle cugine Beatrice ed Eugenie di York. Le due parenti sarebbero state le uniche ad aver fatto visita a Harry e Meghan nella loro nuova abitazione americana.

Re Carlo III nei guai?

La situazione è gravissima, terremoto improvviso a Buckingham Palace per Carlo III. Suo figlio Harry è scappato da tutti i doveri che la Royal Family impone ai suoi membri, screditando addirittura il loro stile di vita insieme a sua moglie Meghan Markle. Il fatto curioso è quello che i Sussex non vogliono più vivere da monarchi, ma ne pretendono comunque il titolo per loro e per i loro figli.

Questa incoerenza ha generato ancora più polemiche di quelle che già erano esplose in questi giorni, se prima Harry e Meghan avevano comunque un posto nel cuore dei sudditi, adesso non c’è più nessuno che prenda le loro parti. Un po’ come il cattivo nella saga di Harry Potter, loro due sono coloro che non dovranno mai essere nominati. Quello che è certo è che Re Carlo III al giorno della sua inaugurazione ci arriverà più stressato e amareggiato di quello che pensava.

In molti si stanno chiedendo se il fatto che Harry abbia deciso comunque di presenziare all’incoronazione del padre, nonostante i fatti passati, possa essere considerato un modo per fare ammenda? Si sarà forse pentito delle sue azioni? Quel che è certo è che l’assenza di Meghan a Palazzo a maggio ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti, chissà cosa si inventeranno di nuovo i Sussex per essere al centro dell’attenzione?