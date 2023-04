Amici: il bacio non previsto tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola | Come è andata?

L’episodio ha avuto luogo nel corso dell’ultima puntata di Amici.

La spiegazione in merito al bacio imprevisto tra Vari e Zenzola nel corso dell’ultimo serale di Amici. Nella giornata di sabato 15 aprile è andato come consueto in onda in prima serata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Anche nel corso di quest’ultima trasmissione non sono mancati episodi che stanno facendo discutere tutti i fan e gli appassionati del talent show, primo fra tutti il bacio che si sono scambiati alla fine di un’esibizione Benedetta Vari e Mattia Zenzola.

Il bacio tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola ad Amici

L’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi ha visto andare in scena un episodio che ha finito, soprattutto in un primo momento, con il lasciare disorientati non solo l’intero pubblico lì presente ma anche tutti gli spettatori da casa.

Si sta ovviamente parlando del bacio tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola, che i due si sono scambiati alla fine di una propria esibizione. Pensando anche e soprattutto a quanto già successo all’incirca un paio di puntate fa, all’inizio in tanti hanno pensato che si potesse trattare di un qualcosa previsto appositamente dalla coreografia studiata in precedenza, ma chi era a conoscenza di quest’ultima ha prontamente pensato ad allontanare tale ipotesi.

Ecco di seguito un post su Twitter con un brevissimo video del bacio tra i due protagonisti.

Sono ormai diventata bimba di Mattia e Benedetta #Amici22 pic.twitter.com/lshFzSZTCU — 𝑺 𝑨 𝑹 𝑨🥀🖤 (@Lov_Ciro) April 15, 2023

La spiegazione dell’episodio

I più maliziosi, al verificarsi dell’episodio, hanno fin da subito pensato che questo bacio tra la Vari e Zenzola potesse stare ad indicare un qualcosa tra i due. In base poi alle diverse spiegazioni che sono pervenute, il fatto non indicherebbe per nulla l’esistenza di una qualche storia romantica tra i due partecipanti di Amici.

Qui di seguito una spiegazione al riguardo che è stata pubblicata da parte di un utente sempre su Twitter e che riporta la seguente didascalia: “Mattia voleva dare un bacio sulla guancia a Benedetta, un gesto che fa sempre e senza alcun tipo di malizia. Lei però si è spostata e così per sbaglio si sono dati un bacio sulle labbra. Era una cosa palese a tutti, perché creare dei gossip sminuendoli invece di pensare ad apprezzare la loro arte?“.

Matti voleva dare un bacio sulla guancia a Benedetta, gesto che fa sempre e senza mai alcun tipo di malizia, ma lei si è spostata e per sbaglio si sono dati un bacio sulle labbra. Era palese a tutti, perché creare gossip sminuendoli invece di apprezzare la loro arte? #amici22 pic.twitter.com/1KG80GpEXT — Tony🌟 / MATTIA È AL SERALE (@tblu56) April 15, 2023

Una spiegazione, quest’ultima, che sembra in effetti reggere, anche e soprattutto alla luce del fatto che Benedetta Vari è felicemente fidanzata da tempo con un ragazzo di nome Simone, che come rivelato dalla stessa Vari alla sua entrata nel programma ha avuto un figlio da una relazione precedente:

“Il figlio del mio fidanzato mi ha portato un disegno. Questa cosa per me ha tantissimo valore perché il rapporto che ho con il mio compagno è reso speciale anche dal fatto che c’è lui. Questo bambino ci lega molto e avere un disegno di lui mi regala forza. Pensare che lui mi guarda mi emoziona tanto“.