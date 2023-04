Amici: la frecciata di Andreas Muller sui ballerini esclusi

Il ballerino ha voluto lanciare una frecciatina nei confronti del talent.

Andreas Muller ha lanciato una stoccata ad Amici in merito ai ballerini esclusi dal talent di Maria De Filippi.

Una vera e propria frecciata. Andreas Muller, ballerino italiano con cittadinanza tedesca noto ai più per aver trionfato alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è scagliato contro il talent giunto ormai alla sua ventiduesima edizione. Al centro della polemica i ballerini che sono stati esclusi di recente dal programma.

La polemica di Andreas Muller nei confronti di Amici

Lo scorso 18 marzo ha avuto inizio la ventiduesima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi, che va in onda ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Per adesso, i concorrenti esclusi sono stati sei, e di questi ben quattro sono dei ballerini.

Si tratta, per la precisione, di Samu Segreto, Gianmarco Petrelli, Megan Ria e Alessio Cavaliere, quattro dei partecipanti che erano considerati unanimemente tra i possibili vincitori finali dell’attuale edizione. Delle esclusioni che hanno fatto storcere il naso a una gran parte del pubblico del programma, e che hanno trovato la disapprovazione e l’opposizione anche da parte di un importante ex concorrente come Andreas Muller, che nella sedicesima edizione la spuntò nella finalissima contro il cantautore Riki.

La frecciata di Muller

Nella giornata di venerdì 14 aprile, Muller ha deciso di aprire un box domande su Instagram in modo da potersi prestare così alle domande più disparate da parte dei suoi numerosi follower. Come ci si poteva aspettare, molte di tali domande hanno fatto riferimento ad Amici di Maria De Filippi, un programma cui Muller ha preso parte in altre vesti fino praticamente ad un anno fa.

Ad una precisa domanda in merito a quali fossero i suoi concorrenti preferiti riguardo alla categoria del ballo, Muller ha risposto nel seguente modo: “Quelli che sono usciti“. Una risposta che può facilmente essere interpretata come una polemica, neanche troppo velata, nei confronti del talent show.

L’episodio dell’esclusione di Veronica Peparini

Il ballerino di hip-hop aveva in realtà già lanciato qualche frecciatina verso Amici anche in passato. La mente non può che andare immediatamente all’episodio di un anno fa, ovvero quello relativo all’esclusione dal programma della sua compagna Veronica Peparini, coreografa e ballerina che ha insegnato hip-hop nella scuola del talent. Un avvenimento che Muller prese come una vera e propria ingiustizia e che quest’ultimo commentò in modo polemico facendo riferimento a “pugnalate alle spalle” nei confronti della fidanzata.