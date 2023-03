Gelo a Uomini e Donne per quella frase…Maria De Filippi senza parole

Maria De Filippi visibilmente imbarazzata per una frase detta nello studio di Uomini e Donne. Il gelo è calato in trasmissione e anche la “padrona di casa” non sapeva più cosa dire e soprattutto come sviare il discorso.

Non è facile lasciare Maria De Filippi “senza parole”, con la sua diplomazia e professionalità riesce sempre a gestire ogni situazione che finora le si è parata davanti. Eppure anche lei si è trovata in visibile imbarazzo, durante una puntata di Uomini e Donne, il gelo in studio ha “reso sovrano”. Quella frase nessuno se l’aspettava, tantomeno la De Filippi.

Il programma Uomini e Donne, il dating pomeridiano condotto da sempre dalla “padrona di casa” indiscussa, Maria De Filippi, negli anni ha aiutato molte coppie a formarsi grazie ai vari tronisti, dame e così via. Gli opinionisti indiscussi, Tina Cipollari e Gianni Sperti con l’aiuto del pubblico poi, tengono lo humor del programma sempre a livelli molto accesi.

Raffaella Mennoia su Uomini e Donne

In questi giorni a Uomini e Donne ne stanno succedendo veramente di tutti i colori. C’è chi querela, chi si lascia, chi usa parole poco convenienti e chi insulta il dating dichiarando che ormai sia un programma trash e nient’altro. Ecco perché il “braccio destro” di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha deciso di intervenire, dando la sua opinione in merito:

“…il programma è un po’ una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano. Oggi questa piazza siamo noi. E a casa si immedesimano nelle storie che mandiamo in onda. Le persone ci ringraziano per la compagnia che diamo loro. Credono a quello che vedono, ed è un patto tra noi e loro…Non è un programma trash. Infatti cerchiamo di evitare chi viene da noi per fregarci però è chiaro che esiste un margine di errore e che non tutti vengano per cercare l’amore ma la notorietà”.

Il gelo a Uomini e Donne

Il gelo è sceso a Uomini e Donne per via della coppia formata da Gemma Galgani e Silvio Venturato, per via di frasi particolarmente hot rilasciate dal cavaliere, anche Maria De Filippi è parsa particolarmente imbarazzata, non sapendo bene neanche lei cosa dire.

Silvio Venturato, non è la prima volta che viene additato come volgare e spinto nei confronti della Galgani, motivo per cui la loro storia è giunta al termine. Per via di racconti “molto accesi” del cavaliere, anche Maria De Filippi si è dovuta autocensurare. Ecco che cosa ha dichiarato Maria: “Lui è stato molto attento ad ogni preparativo… A me non è mai capitato… Devo dichiarare che non mi è mai capitato di cercare parole per descrivere le cose come successo in questa occasione…”.

Giusto per buttare ancora più “acqua sul fuoco”, Tina Cipollari ha rincarato la dose con queste parole: “Ah ho capito…Quindi si è depilato le parti intime…”, mandando ancora più in imbarazzo la De Filippi la quale ha immediatamente cambiato discorso prima che si prendessero “strane pieghe”.