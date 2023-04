Amici 22 | Cricca crolla con Lorella Cuccarini: “Sto male, non so come gestirlo”

Amici 22. Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo scoppia in lacrime in sala prove durante il daytime. Ecco cosa è successo.

Entrato nella scuola di Amici, programma di talent show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, come allievo di canto di Lorella Cuccarini, rivelandosi subito uno dei ragazzi più promettenti all’interno dello show: una voce squillante e ben controllata che gli permette di eseguire brani anche molto impegnativi come il repertorio di Adele che ha performato nello scorso serale. Cricca, il cui vero nome è Giovanni Cricca, è un ragazzo di 19 anni, nato l’8 agosto 2004, dell’Emilia Romagna ma ha vissuto parte dell’infanzia in Australia dove ha mosso i suoi primi passi nella carriera da cantante. Lì infatti si specializza in canto nel Sydney Children’s Choir e comincia anche a suonare il pianoforte: del suo ritorno in Italia, dopo tre anni, vive un periodo di smarrimento in cui si sente solo e perso. A quel punto a salvarlo dalla solitudine, torna di nuovo la musica e il ragazzo impara anche a suonare la chitarra.

Ha fatto numerosi lavori durante questi anni: con sempre un occhio di riguardo per la musica che l’ha portato anche a partecipare ai Deejay On Stage e all’AreaSanremo, in cui finisce nella rosa dei 53 finalisti, Cricca ora nello show di Maria De Filippi si trova in difficoltà. Cosa è successo?

Lo sfogo di Cricca con Lorella Cuccarini

Gli allievi del serale di Amici 22 hanno ormai preso la piega giusta e si preparano per riuscire a portare sul palco della prossima puntata un’altra emozionante esibizione.

Per questo motivo e in questa atmosfera in cui a tutti i componenti di ogni squadra è richiesto di dover dare il meglio di se, la tensione è davvero forte e non mancano in tutti i concorrenti qualche crollo di sfogo. Come per esempio è successo a Cricca che durante una puntata del daytime dello show, è scoppiato in lacrime davanti alla sua insegnate, Lorella Cuccarini: “Non so cosa sta succedendo. Mi sento molto maturato e sono tanto grato ma ho sempre qualcosa dentro che faccio fatica ad esternare. ” ha raccontato il cantante durante le prove: “A casa facevo tantissime cose: calcio, chitarra, canto ed ero super impegnato. Qui ho ricavato il tempo per stare da solo e interrogare me stesso. A casa non l’ho mai fatto e spesso non so come gestirlo, ci sto mle e non so il perché. ”

Ha poi aggiunto: “Non mi piace piangere, anche perché voglio rispettare lo stereotipo ‘dell’uomo forte che non piange. Io per tutti sono Cricca che ride sempre e sono anche sempre sotto giudizio di tutti, in primis di me stesso”.