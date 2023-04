GF Vip: il tatuaggio di una fan per Antonella Fiordelisi

Una fan ha sfoggiato un tatuaggio dedicato ad Antonella Fiordelisi.

L’iniziativa da parte di una ragazza di nome Alba a sostegno di Antonella Fiordelisi.

Nel corso dell’ultima edizione del GF Vip si è potuto assistere ad una battaglia serrata e continua tra i vari schieramenti su più fronti, non solo e soltanto per quanto riguarda il televoto ma anche e soprattutto in ambito social. Ad accendere la sfida tra i vari Nikiters, Incorvassi e Donnalisi ci ha pensato di recente e a modo suo Alba, una fan sfegatata di Antonella Fiordelisi.

Il tatuaggio di Alba dedicato ad Antonella Fiordelisi

Protagonista indiscussa della settima e per ora ultima edizione del GF Vip è stata senza ombra di dubbio Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, grazie alle settimane trascorse nella casa del GF, ha visto aumentare in misura esponenziale il proprio seguito e la propria fama, con l’aumento di conseguenza anche del numero dei fan. Tra questi ha voluto distinguersi a suo modo Alba, che ha dato libero sfogo alla sua creatività per mettere in mostra tutto il proprio amore e la propria ammirazione per la Fiordelisi.

La cosiddetta capa Donnalisa (nome che deriva dall’unione dei nomi di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi) si è infatti lanciata in un gesto stravagante e sorprendente: quest’ultima ha preso la decisione di farsi un tatuaggio, una decisione fatta in favore e a sostegno di Antonella Fiordelisi.

Si tratta, nello specifico, della scritta Nellina (abbreviazione di Antonella), che Alba ha deciso di farsi tatuare sul lato del suo piede destro. Per mostrare il tatuaggio appena fatto, la stessa Alba ha voluto pubblicare un post sul proprio profilo Twitter accompagnato tra l’altro dalla seguente didascalia: “Questo è per te Nellina che sei speciale“. In risposta, l’ex gieffina ha voluto dimostrare di aver apprezzato ampiamente questo gesto decidendo di ricondividere il video di Alba e di rilasciare a corredo il seguente, ironico, commento: “Tu sei pazza“.

L’uscita delle settimane precedenti sulla love story della Fiordelisi

Alba si era già distinta nelle scorse settimane per essere una fan particolarmente accanita non solo di Antonella Fiordelisi ma anche della love story che quest’ultima sta vivendo da un po’ di tempo con Edoardo Donnamaria. Queste alcune delle sue vecchie dichiarazioni: “Allora, io vi amo dal 19 settembre, quindi ragazzi ve lo dico io sto male quando litigate, tremo. Vi amo. Fino alla fine Donnalisi! Siete forti insieme, siete bellissimi. Siete l’amore vero. Andate sempre avanti uniti, dovete stare insieme“.

Il momento d’oro di Antonella Fiordelisi

Per Antonella Fiordelisi si tratta di un vero e proprio momento d’oro. Nel corso della sua recente avventura nella casa del Grande Fratello, l’ex schermitrice si è ritrovata ad essere il personaggio in assoluto più chiacchierato anche e soprattutto per via della sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, che sembrerebbe proseguire per il momento a gonfie vele.

A ciò si unisce l’affetto e l’ammirazione sempre più prorompenti da parte dei fan. La Fiordelisi, oltre alla già citata Alba, ha tenuto a ringraziare di recente anche tutte le altre proprie ammiratrici con le seguenti parole: “Abbiamo aperto tantissime lettere e regali, siamo davvero senza parole. Non ci aspettavamo tutto questo amore. Siete folli, passionali, istintive, vere, logorroiche, intelligenti, uniche e di cuore. Ognuno ha i fan che si merita, è tutto vero“.