GF Vip: i due preferiti di Giulia Stabile

La vincitrice di Amici svela i suoi due gieffini preferiti.

Giulia Stabile ha voluto rivelare i suoi due concorrenti preferiti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Amici di Maria de Filippi e il Grande Fratello Vip. Due mondi agli antipodi che però si sono improvvisamente ritrovati strettamente a contatto grazie a Giulia Stabile.

La ballerina, nota ai più per essere stata la vincitrice della ventesima edizione del programma che va in onda in prima serata su Canale 5 il sabato sera, ha infatti voluto svelare pubblicamente quali sono stati i suoi due gieffini preferiti per quanto riguarda la settima e ultima edizione del GF Vip.

Giulia Stabile e il GF Vip: i suoi concorrenti preferiti

L’inaspettato crossover tra il Grande Fratello e Amici ha potuto avere luogo grazie alle rivelazioni da parte della ballerina Giulia Stabile, che ha voluto rivelare quali sono stati i suoi due concorrenti preferiti della settima edizione del Grande Fratello Vip che si è conclusa da poco. Si tratta, nello specifico, di Daniele Dal Moro e della sua compagna Oriana Marzoli.

Ecco le parole da parte della diretta interessata rilasciate all’interno di uno space di Twitter in compagnia di quasi altre 4000 persone nella serata di lunedì 10 aprile: “Sì, il Grande Fratello Vip l’ho guardato. Per un bel po’ di tempo mi è piaciuto soprattutto quello che in passato aveva fatto anche Uomini e Donne. Il veneto, Daniele. I veneti sono nel cuore di tutti. E poi anche Oriana mi stava molto simpatica“.

Giulia Stabile si è poi espressa in seguito anche sull’uscita dalla casa da parte di Riccardo Fogli: “Riccardo Fogli che ha bestemmiato? Sì l’ho visto. Non è rimasto all’interno della Casa nemmeno per un giorno ed è la stessa cosa che è successa a L’Isola dei Famosi con un altro cantante“.

Ecco di seguito il post Twitter di Giulia Stabile.

Giulia stabile : su Daniele 😊 veneti mi stanno nel cuore… 😍su Ori : Oriana mi stava simpatica …. Surgelati x sempre ❤️ #oriele pic.twitter.com/Kb0szMZq5I — SILVIA 🇨🇭🇨🇭🇨🇭 (@SilviaC86) April 10, 2023

La storia d’amore con Sangiovanni

Giulia Stabile, dopo la parentesi dedicata al Grande Fratello Vip, ha fatto molto parlare di sé nell’ultimo periodo anche per la sua vita privata e, in particolare, per la sua storia d’amore con Sangiovanni.

Queste alcune dichiarazioni recenti al riguardo da parte della vincitrice di Amici: “Ho soltanto venti anni e quella con Sangiovanni è la mia prima storia d’amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che per me si tratti del primo amore. Conta che tipo di persona hai al tuo fianco e io credo proprio di avere al mio fianco la persona giusta per me. Ho conosciuto Sangiovanni ad un’età consapevole e sono consapevole del fatto che sia la persona giusta per me. Ho al mio fianco una persona che mi fa credere tanto nell’amore“.

Poi in merito alla presunta crisi della sua relazione: “Le voci su una crisi? Queste cose ci pesavano tantissimo, soprattutto all’inizio. Non ci siamo mai sentiti in obbligo di dover pubblicare qualcosa sui social, ma è come se questo peso ci fosse sempre: se non pubblichi qualcosa sui social allora significa che si è in crisi o che ci si è lasciati. Come se l’unica verità fosse sempre solo e soltanto quella dei social“.