Antonella Fiordelisi, regalo speciale per il suo compleanno: lei è andata fuori di testa

Notte magica per Antonella Fiordelisi al “Grande Fratello VIP”. In occasione del suo compleanno, il fidanzato Edoardo Donnamaria, espulso dal programma, ha organizzato per lei una sorpresa straordinaria che l’ha fatta impazzire.

Il 14 marzo Antonella Fiordelisi compie 25 anni e dunque nella puntata di lunedì 13 marzo non mancano le celebrazioni in grande stile per la gieffina. Le hanno fatto visita il papà Stefano e il suo amico Marco, che hanno raggiunto il giardino della casa più spiata d’Italia appositamente per farle gli auguri.

Il fidanzato di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, recentemente espulso dal programma a causa di comportamenti inadeguati, ha inviato invece alla sua amata un videomessaggio, ma non ha voluto limitarsi a questo semplice gesto. Donnamaria ha deciso infatti di rendere davvero esplosivo e indimenticabile il compleanno di Antonella.

Così, nella notte, la sorpresa viene servita nel più romantico dei modi: Edoardo urla parole d’amore all’indirizzo della sua Antonella, usando un megafono, per poi dare il via a uno spettacolo di fuochi pirotecnici a lei dedicato. Una celebrazione plateale dunque per una delle coppie più amate, ma anche più discusse, di questa edizione.

“Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo”: queste le parole di Donnamaria per una esterrefatta e compiaciuta Antonella Fiordelisi. L’uscita di scena dal gioco di Edoardo aveva reso Antonella triste e sconvolta: l’espulsione del gieffino per un gesto aggressivo proprio nei confronti della fidanzata aveva lasciato in lei dei sensi di colpa.

Compleanno col botto per Antonella Fiordelisi: Edoardo Donnamaria le fa una sorpresa incredibile

Ieri Edoardo ha voluto dimostrare che il loro amore è solido e indipendente rispetto alle dinamiche del programma. Su Twitter, il padre di Antonella ha commentato: “AUGURI ANTONELLA !! Ho scoperto che sono meno bravo di Edo a fare gli auguri. Quello scemo non ci ha detto niente ieri sera. Sennò venivamo anche noi !! Tutti a votare la DOC!!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Micol Incorvaia ha avvisato per prima la Fiordelisi della dolce sorpresa: “Ho sentito Edoardo, mi sembrava lui dalla voce”. L’influencer campana a quel punto si è precipitata in giardino per cercare di capire cosa stava succedendo. “Ma è pazzo, amore, grazie” ha urlato impaziente di godersi l’inaspettato regalo.

Alle tre di notte sono partiti i fuochi d’artificio, ammirati da tutti i concorrenti rimasti in gioco. Antonella Fiordelisi ha gradito l’iniziativa del fidanzato, tanto da commentare, con l’amica Nikita Pelizon: “Ti rendi cosa ha fatto? I fuochi. Lo voglio vedere, mi ama tanto. Se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più? L’attesa aumenta il desiderio, ci vogliamo ma ora non possiamo stare fisicamente insieme”.