Edoardo Donnamaria, dopo la sua squalifica Antonella reagisce così: la telecamera ha ripreso tutto

Al “Grande Fratello VIP” arrivano i primi seri provvedimenti dopo l’ultimo ammonimento di Signorini sull’onda del disappunto di Piersilvio Berlusconi. Fuori Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi scoppia in lacrime.

Alfonso Signorini era stato chiaro: i vipponi del “Grande Fratello VIP“ avevano superato il limite con i loro comportamenti violenti e volgari, tanto da scatenare le ire dell’editore Piersilvio Berlusconi, quindi ogni altro sgarro da parte loro sarebbe stato pesantemente sanzionato con un provvedimento di espulsione immediata.

E, infatti, tanto tuonò che piovve: nella puntata del 9 marzo, Signorini ha fatto fuori uno dei protagonisti del programma, Edoardo Donnamaria, reo di aver ignorato i ripetuti avvertimenti, continuando a perpetuare comportamenti aggressivi e maleducati, tanto da spingere la produzione a procedere con la decisione di squalificarlo.

Alfonso ha convocato Edoardo nella Mistery Room per spiegargli che i suoi ultimi gesti stizzosi nei confronti di Antonella Fiordelisi sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Signorini ha preferito non mostrare le immagini incriminate, per non pubblicizzare ulteriormente un comportamento tossico.

La comunicazione dell’espulsione di Edoardo Donnamaria ha scatenato le lacrime incontrollate della sua fidanzata Antonella Fiordelisi, che ha dichiarato di sentirsi in colpa per aver indirettamente causato l’uscita del ragazzo. In realtà, la colpa è solo di Edoardo, che, nel tempo, si è reso protagonista di azioni anche più sgradevoli nei confronti di Antonella.

Espulso Edoardo Donnamaria: la fidanzata Antonella Fiordelisi non riesce a smettere di piangere

Anche l’altro Edoardo, Tavassi, è stato oggetto di un provvedimento disciplinare. “Dopo i numerosi richiami ci aspettavamo un comportamento consono” ha dichiarato Signorini: nei giorni scorsi, infatti, il fidanzato di Micol Incorvaia, mentre giocava con Luca Onestini ha avuto un moto di rabbia e ha lanciato una stecca da biliardo.

“Da quando siamo stati rimproverati sono stato attentissimo” ha ribattuto Tavassi. “Non ho detto neanche una parolaccia, forse mezza”. Signorini, però, non ha voluto sentire ragioni e ha comunicato l’ammonizione al concorrente, che a quel punto si è scusato: “Ho sbagliato, spero che il pubblico possa perdonarmi”.

Ovviamente, prima dell’uscita di Edoardo Donnamaria, lui e Antonella hanno potuto incontrarsi per salutarsi prima della separazione. La Fiordelisi, arrivata nella Mistery Room, in lacrime ha abbracciato il suo ragazzo.

“Ora devi vincere” le dice all’orecchio Donnamaria, prima di andare. “Mi sento in colpa” ha risposto Antonella. “Non ti preoccupare, non vado mica in guerra” ha scherzato allora Edoardo. “Questo è il giusto atteggiamento” ha commentato infine Signorini.

Di certo per Antonella è dura restare in gioco senza la sua metà: dopo l’espulsione, le telecamere del “Grande Fratello VIP” l’hanno ripresa ancora in lacrime, intenta ad accarezzare con dolcezza la foto del suo fidanzato.