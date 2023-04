Carolina Marconi, clamorosa trasformazione per l’ex gieffina | Il prima e dopo è disarmante

Carolina Marconi e la sua clamorosa trasformazione che ha scioccato tutti. Il prima e il dopo dell’ex gieffina è disarmante, il cambiamento è radicale, si fa fatica a riconoscerla. Ha fatto un grande lavoro per arrivare a questo risultato.

Si dice che il cambiamento perché possa avvenire, deve partire da noi. Senza grinta e determinazione non si raggiunge nessun risultato e Carolina Marconi lo sa bene, dopo tutto quello che ha dovuto affrontare se non avesse combattuto, probabilmente non sarebbe neanche qui.

Carolina Marconi contro Il Grande Fratello Vip

Carolina Marconi è l’ex gieffina e showgirl venezuelana naturalizzata italiana, è nata a Caracas nel 1978. Nonostante avesse partecipato in qualità di valletta in diversi programmi come per esempio Beato tra le donne, I cervelloni, Festa di Classe, Goleada, Stasera pago io, la notorietà l’ha raggiunta dopo aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Famosa è stata la sua storia d’amore con l’ex gieffino, il dj Tommy Vee.

In seguito, la loro storia decollò e nel 2014 Carolina Marconi ha incontrato l’amore della sua vita, l’ex calciatore Alessandro Tulli. Con l’uomo ha affrontato momenti belli e brutti, tra cui il suo calvario quando ha scoperto di avere un tumore al seno. Per Carolina sono stati momenti terribili, fortunatamente passati, in quanto oggi risulta guarita. La Marconi ha partecipato a questa edizione del Grande Fratello Vip, in quanto come ha dichiarato la showgirl, le avevano promesso spazio per poter sensibilizzare i telespettatori del tumore al seno, ma così non è stato.

Ecco cosa ha dichiarato qualche giorno fa Carolina in merito: “…Sono entrata per una cosa bella, raccogliere firme, sensibilizzare. Nessuno della mia famiglia voleva che partecipassi, nemmeno il mio compagno…Volevo portare avanti questa battaglia. Ho avuto delle promesse che poi all’interno della Casa non ci sono state. Non ho potuto esprimermi perché non ti danno la parola…”. Infine ha concluso dando ragione a Berlusconi sull’argomento “fare pulizia per limitare il trash” e ha dichiarato che non parteciperà più al reality.

La trasformazione di Carolina Marconi

Carolina Marconi, si è mostrata sui social con un post clamoroso, una trasformazione radicale quella portata avanti dall’ex gieffina. La Marconi, come si può vedere dalla foto del prima e del dopo messe a confronto, ha perso in un anno 13 Kg, grazie all’aiuto della sua nutrizionista e al sostegno del suo compagno.

Ecco le parole che Carolina Marconi ha accompagnato a questo scatto disarmante:

“Mettere le due foto a confronto fa un certo effetto, ho capito, a distanza di un anno, di aver fatto un bel lavoro su me stessa…bisogna sempre provarci dando tutto quello che si può per raggiungere i propri obiettivi, aldilà dei nostri sogni basta volerlo e metterlo in pratica…non è certo facile ma la testa, il cuore, superano ostacoli insormontabili. Vi voglio bene Carolina”