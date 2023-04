Amici: cosa ne sarà di Alessio e Mattia dopo il ballottaggio?

La scorsa puntata di Amici ha messo in crisi i ballerini Alessio e Mattia, che si sono ritrovati insieme al ballottaggio. Cosa ne sarà dei due dopo la fine dello show?

La puntata di Amici del 5 aprile 2023 ha lasciato il pubblico nella confusione più assoluta quando la conduttrice Maria De Filippi ha dichiarato il ballottaggio tra due dei ballerini più talentuosi di questa edizione: Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola. I due non sono solo colleghi, ma durante il programma hanno stretto una forte amicizia, per questo si sono mostrati molto preoccupati all’idea di sfidarsi per la salvezza. Solo uno, infatti, continuerà la gara.

Amici ormai va in onda da più di vent’anni e il pubblico è abituato a vedere nascere e crescere relazioni tra i giovanissimi allievi della scuola di canto e ballo più famosa di Canale 5. Tuttavia, raramente si è mai visto un legame così profondo tra due ballerini, nonché un’alchimia molto forte. I due ventenni erano preoccupati all’idea di gareggiare l’uno contro l’altro e così la presentatrice ha cercato di rassicurarli.

Maria De Filippi ha quindi spiegato loro che è normale che le amicizie nascano all’interno della scuola, ma anche chiarito che altrettanto facilmente, durante il serale, si sfaldino. Alessia e Mattia, però, non condividono questa idea.

Amici, chi vincerà tra Alessio e Mattia?

Dopo la spiegazione della conduttrice, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola hanno negato, rassicurando lei e il pubblico che loro sarebbero rimasti legati non solo dopo la prossima puntata, ma in generale anche dopo la fine di Amici. Il primo ha chiarito che vorrà continuare a frequentare il collega anche lontano dagli studi televisivi, aggiungendo che i due ormai hanno un rito: latte e biscotti a mezzanotte.

Questa dichiarazione ha intenerito non solo il corpo docenti – tra cui Raimondo Todaro, che insegna Latino Americano a entrambi – ma anche gli altri concorrenti e, ovviamente, il pubblico. Cosa ne sarà dei due giovani ballerini, quindi? Tutto è ancora possibile, ma purtroppo è chiaro che non continueranno a condividere la casetta insieme ancora per molto.

Per scoprire del loro destino, bisognerà aspettare la nuova puntata del serale, che andrà in onda il prossimo sabato, l’8 aprile. I due aspiranti ballerini si sfideranno al ballottaggio e solo uno potrà continuare la sua avventura all’interno del programma di Canale 5. Chissà chi vincerà? E continueranno davvero a frequentarsi anche dopo lo show?