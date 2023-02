Amici, Megan fatta a pezzi | Fan però si schierano con Todaro: “Ha ragione”

Duro scontro nel daytime di “Amici di Maria De Filippi” tra l’insegnante Raimondo Todaro e la ballerina Megan. Todaro demolisce la sua ex allieva e questa volta il pubblico sembra dargli ragione.

Non è un momento facile per Raimondo Todaro all’interno della scuola di “Amici”: il professore di ballo latino, spesso al centro di furiosi litigi con Alessandra Celentano, ha incassato infatti la sfiducia di due suoi allievi, Mattia, che ha scelto di prendere lezioni private proprio dalla Celentano, e Megan, che si è affidata invece a Emanuel Lo.

I problemi di Raimondo però non riguardano solo il lato professionale: nell’aria ci sarebbe anche una crisi sentimentale con la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista di “Amici”, che già in passato si era allontanata dal marito e aveva avuto una storia con l’allievo della scuola Valentin.

Secondo il settimanale “Nuovo Tv”, la crisi, iniziata nel novembre scorso, sarebbe talmente profonda da spingere il professore a lasciare definitivamente la cattedra di “Amici”, ma ancora non esistono delle conferme ufficiali in merito. Certo, come sottolinea la rivista, questa difficoltà giustificherebbe il comportamento sempre più strano di Todaro negli ultimi mesi.

Nel daytime di ieri, intanto, Raimondo Todaro ha deciso di convocare in studio Megan per confrontarsi con lei dopo il suo passaggio al team di Emanuel Lo. Secondo Todaro, il cambio di insegnante non le ha giovato, ma anzi ha peggiorato la situazione. Per dimostrarlo le ha chiesto di esibirsi in una coreografia sui tacchi preparata col nuovo maestro.

Amici, Raimondo Todaro si scaglia contro Megan: il pubblico questa volta si schiera col professore

“Non trovo un cambio di rotta per come mi avevate detto” ha commentato laconico Todaro. “Ho trovato che tutto quel lavoro che avevamo fatto all’inizio per andare a raffinarti e renderti più elegante lo hai perso. Tu già hai un tuo carisma e una tua fisicità, se carichi è facile che vai sul volgare”.

In questo caso, sui social, molti fan del programma hanno dato ragione a Todaro, sottolineando che purtroppo di Megan viene fuori prima la bellezza e la bravura finisce in secondo piano. “È tornata una sguaiata” ha rincarato Raimondo. Emanuel Lo però non ci sta: “Non sono d’accordo, non ha senso per me questo discorso. Lei non è venuta con me per cambiare ma per essere capita”.

Megan ha espresso dispiacere per le parole di Todaro, che ha ringraziato comunque per il lavoro fatto insieme. “Con Emanuel sto facendo un lavoro diverso, sono due settimane e in questo momento mi sento più affine a quello che dice Emanuel” ha concluso però la ballerina.