Amici | Angelina Mango disperata: “Non mi fare più questi scherzi”

Terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi: il ballottaggio finale getta Angelina nella disperazione

Lo scorso sabato 1 aprile, gli allievi della scuola di Amici hanno visto uscire un altro dei loro compagni: il ballerino Samu. Durante la puntata le squadre si sono come sempre scontrate a suon di sfide accanite da parte dei coach e a farne le spese, naturalmente da regolamento, questa volta è stato solo uno dei concorrenti anziché due come nelle precedenti puntate.

L’eliminazione è stata il frutto di uno scontro che ha visto due degli allievi più amati della scuola: il cantante Wax e il ballerino Samu. Quest’ultimo che, oltre alla partecipazione nel programma di Maria, ha all’attivo anche il ruolo come attore protagonista del film in sala “Stranizza d’amuri” con il neo-regista Beppe Fiorello.

Durante le esibizioni dei candidati all’eliminazione, una delle allieve e apparsa molto toccata e non ha celato lacrime copiose: Angelina.

Chi è Angelina?

E’ ormai noto il cognome della talentuosa cantante, figlia del grande cantautore Giuseppe Mango morto nel 2014 per un infarto e Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l’abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. In famiglia, anche suo fratello Filippo, nato nel 1995, è un musicista (batterista) e in passato li abbiamo visti esibirsi insieme sul palco del concerto del 1 maggio a Roma.

Che Angelina sia un talento naturale, dalla rara sensibilità canora è evidente al pubblico che la sta conoscendo ora con Amici, ma non è la prima performance di livello in cui la ragazza si cimenta. A 20 anni ha pubblicato il suo primo album Monolocale. Nel 2022 ha provato a partecipare a Sanremo Giovani, ma nonostante ne fosse uscita come finalista, non ha ottenuto il successo sperato. A gennaio 2022 ha pubblicato il singolo di successo Formica e poco dopo è uscito Walkman, brano prodotto da Tiziano Ferro.

Le lacrime per Wax

Alla fine della puntata, Angelina si è sfogata nella casa con il suo amico Wax. Queste le sue parole: “Non mi fare più questi scherzi. Facciamo che questo vale come pesce d’aprile. Questo ballottaggio per me è stato il peggiore del mondo. Un ballottaggio così non me lo aspettavo. Perché sono molto legata ad entrambi. Più tu cantavi e più io piangevo. Anche l’esibizione di Samu non sono riuscita a vederla. […] Sono troppo giù per Samu e ho avuto paura per te. Poi ovvio che sono soddisfatta di com’è andata per me”.

Tra i due c’è un sincero rapporto di amicizia, tanto che la ragazza ha dedicato nel corso del programma anche una lettera a Wax, rimasta però privata. Angelina ha già un fidanzato, quindi sembrerebbe che si tratti realmente di stima e affetto reciproci, che d’altronde un’esperienza come quella di Amici non può che cementare.