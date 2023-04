Roby Facchinetti, la tragica perdita mai dimenticata: “Sei sempre nel mio cuore”

Roby Facchinetti afflitto dal dolore per quella sua tragica perdita mai dimenticata. Sarà sempre nel suo cuore, è impossibile per Roby dimenticarlo anche se gli anni passano il dolore resta.

Quella tragica perdita mai dimenticata continua ad affliggere il povero Roby Facchinetti il quale ha dichiarato che anche se non c’è più, quella persona resterà per sempre nel suo cuore. Un lutto così grande neanche il tempo potrà servire a diradare quel dolore che il tastierista dei Pooh si porta dentro.

Non importa se sono passati decenni, quando una persona così tanto cara muore, il ricordo di lui farà sempre male. Soprattutto durante le feste o le ricorrenze, l’assenza del proprio caro si fa sentire ancora di più. Anche se si va avanti con la propria vita, il ricordo di una persona amata rimarrà indelebile nella mente di chi resta.

Il terrore di Roby Facchinetti

Roby Facchinetti è il famoso tastierista e voce del gruppo dei Pooh. La sua fama la conoscono tutti e le loro canzoni sono leggende. Nonostante l’amore che la maggior parte delle persone provano per loro, purtroppo ci sono anche quelle spietate. Ed è proprio per colpa di un gruppo di banditi che Facchinetti ha pensato di morire quella notte del 29 gennaio, quando nella sua villa del bergamasco, ha subito una violenta rapina. In casa erano presenti Facchinetti, sua moglie Giovanna Lorenzi e suo figlio Roberto.

Sono stati 35 minuti di terrore come ha dichiarato Roby: “Cari amici. Riguardo me e la mia famiglia sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio”.

Immediata la replica di suo figlio Francesco Facchinetti: “Mi compro un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli non esce vivo. Se lo Stato non mi difende, lo farò da solo. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che ho detto”.

La tragica perdita di Roby Facchinetti

Roby Facchinetti non riuscirà mai a dimenticare non solo il furto subito, ma anche la tragica perdita del suo adorato papà. Nonostante siano passati gli anni, per Roby, suo padre rimarrà sempre nel suo cuore. Ecco un tenero post pubblicato dal cantante dei Pooh, verso il suo grande eroe nel giorno della Festa del papà:

“Auguri mio indimenticabile Papà Giuseppe, che hai saputo insegnarmi, attraverso i tuoi esempi, quei valori che ho sempre custodito come il bene più prezioso. Tutto questo solo grazie a te. Sei sempre nel mio cuore. Tuo Camillo”.