Chiara Ferragni, avete mai visto il suo attico a City Life? Bello da mozzare il fiato

Aria di trasloco per Chiara Ferragni e Fedez. Presto i Ferragnez lasceranno l’appartamento in cui vivono in affitto, per trasferirsi nel nuovo mega attico che hanno acquistato sempre nel quartiere CityLife di Milano.

Fervono i lavori per la nuova casa dei Ferragnez. Chiara Ferragni, infatti, insieme al marito Fedez e ai due figli, Leone e Vittoria, si sta preparando a cambiare abitazione. Al momento, la famiglia abita ancora nell’appartamento in affitto di 400 metri quadrati che ormai siamo abituati a vedere nelle stories pubblicate dalla coppia.

Chiara Ferragni e Fedez, però, hanno fatto il grande passo e hanno acquistato una nuova abitazione a Milano, decidendo anche di mostrarla in anteprima ai followers attraverso i consueti canali social. Chiara, che ha messo in vendita la sua casa di Los Angeles, ha voluto pubblicare i video e le immagini del cantiere in corso.

Già da queste prime anticipazioni, si intuisce la grandiosità del nuovo appartamento, con un bel numero di stanze, una stupenda terrazza panoramica, dotata di una vista mozzafiato su tutta la città di Milano, e un’ampia piscina condominiale. Il nuovo acquisto di Chiara Ferragni e consorte è un super attico a due piani, sempre in CityLife, a poca distanza dall’attuale dimora.

Ormai manca pochissimo alla consegna dell’immobile: la stessa Ferragni aveva anticipato che la nuova casa sarebbe stata pronta nella primavera del 2023. La collocazione dell’abitazione dovrebbe essere, con ogni probabilità, nelle Residenze Libeskind 2, gli edifici residenziali del progetto CityLife non ancora portati a termine.

Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa: il nuovo super attico a CityLife è stratosferico

Si tratta di uno dei complessi residenziali più esclusivi del capoluogo lombardo e i lavori per i Ferragnez dovrebbero essere seguiti dallo studio 131design. I nuovi palazzi in costruzione sono opera dell’archistar Libeskind, artefice anche di altre residenze in zona, realizzate in prossimità delle Residenze di Zaha Hadid, dove attualmente risiedono Chiara Ferragni e la sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La nuova dimora di Chiara e Federico fa parte di condomini di lusso dotati di palestra, servizi di sicurezza, portiere h24 e piscina. Per immobili di questo genere, i prezzi oscillano tra i 10.000 e i 20.000 euro al metro quadrato. L’attico di Chiara e Fedez dovrebbe avere una superficie di circa 300 metri quadrati, con tanto di terrazza panoramica.

I due livelli dell’appartamento sono collegati da una scala a chiocciola: le grandi finestre panoramiche garantiscono una luminosità straordinaria, perfetta per ritrarre nel modo migliore la quotidianità della famiglia più seguita d’Italia. Non resta che aspettare il momento del trasloco, per godere della nuova prospettiva dei Ferragnez su CityLife.