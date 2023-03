Fedez, la confessione drammatica: “prima di morire…”

Fedez è il cantante italiano per eccellenza, è seguito da milioni di persone e con la moglie Chiara Ferragni, è costantemente al centro del gossip e della critica italiana. Ogni giorno i loro nomi sono sui tabloid. Dopo tempo arriva la confessione di Fedez.

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni è ormai conosciuta a livello internazionale come i Ferragnez. I due insieme sono un duo esplosivo, c’è sempre qualcosa che conduce loro e i figli ad essere al centro del gossip.

Negli ultimi mesi Fedez e Chiara hanno vissuto momenti critici, in particolare per via delle voci su loro e sul loro matrimonio. Tutto è iniziato per ciò che è accaduto al Festival di Sanremo, in diretta televisiva e dopo l’assenza del cantante da Instagram. Alla conduzione dello show c’è stata Chiara e il marito era seduto in prima fila a sostenerla.

Durante una delle serate del Festival, uno dei 22 Big in gara, Rosa Chemical ha baciato Fedez, lasciando tutti a bocca aperta (anche Chiara). Questo gesto ha sollevato moltissime critiche e polemiche che ancora non sono terminate e mettono a dura prova la coppia.

Dopo ciò che è accaduto durante il Festival, Fedez e Chiara non hanno postato per un po’ di tempo foto insieme sui social, alimentando i gossip riguardanti una presunta crisi tra i due, molti hanno parlato addirittura di divorzio.

Fedez dopo il Festival di Sanremo

Fedez è apparso dopo molti giorni di assenza sui social dopo il Festival, condividendo alcune storie e molti hanno notato che il cantante non stava benissimo ma niente di certo fin quando non lo ha confessato lui stesso.

Il cantante ha dichiarato di avere problemi con alcuni antidepressivi che gli sono stati somministrati dopo la guarigione della sua malattia. Ora che le cose sembrano essere più chiari sia lui che la moglie continuano allo stesso modo ad essere soggetto dei tabloid. Tra le confessioni, una ha colpito molto il pubblico.

La confessione di Fedez

E’ passato un anno dalla scoperta della malattia di Fedez, dalla diagnosi del tumore al pancreas. Il cantante lo ha ricordato nelle sue storie, ricordando il periodo difficile e le paure che aveva.

Fedez ha confessato: “L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancor prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi”.