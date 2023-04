Federico Fashio Style innamorato | Un cuore sulla sabbia è un chiaro messaggio per…

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, felice dopo il coming out. Che si sia di nuovo innamorato?

Sulla sua ambiguità sono state scritte pagine e pagine di riviste di gossip, nonché poste allusioni ed insinuazioni nel corso di varie interviste nei rotocalchi o partecipazioni a programmi televisivi.

Si pensi alla sua recente presenza come concorrente a Ballando con le Stelle, nell’edizione dello scorso anno, nella quale Federico sicuramente è spiccato come artista in generale, ma le critiche sulla sua celata omosessualità sono piovute da più lati, in particolare da quello della giuria in cui risiedeva Selvaggia Lucarelli, che più volte lo ha stuzzicato sull’argomento.

Da allora di tempo ne è passato ed il suo coming out, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti commentatori del web, ha portato allo scoperto il suo orientamento sessuale facendo inevitabilmente naufragare il matrimonio con Letizia da cui è nata una bambina, Sophie.

Liberato dal blocco che lo richiudeva in un personaggio, ma non gli permetteva di essere sé stesso, ora Federico può finalmente godersi tutto l’amore per la figlia, mai celato, e concedersi magari la possibilità di viverne uno personale.

Quella dedica sulla sabbia…

Ultimamente, l’hair-stylist sta postando su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono con una rinnovata serenità ed è di questi giorni una foto che mostra un cuore su una spiaggia con al centro scritto solamente: “Tu”.

I suoi fan si sono subito scatenati ed hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un nuovo amore. Federico si trova infatti a Sharm El Sheik dove sta trascorrendo una splendida vacanza in totale relax e chissà che la location da sogno non faccia da cornice alla nascita di una love story per il parrucchiere.

Il dubbio persiste

Ma l’astuto Federico, che ormai conosce bene le armi dei social e come far puntare l’attenzione su di sé, non ha svelato il riferimento della dedica ed in molti hanno ipotizzato che, con riserbo, fosse semplicemente un’ulteriore dichiarazione d’amore per la figlia Sophie.

Intanto il guru dei capelli si diverte nuovamente a lasciare i fan col fiato sospeso e nel mentre sfoggia tutta la sua ritrovata personalità, con look eccentrici, super colorati e decisamente inusuali. Non che fossimo abituati a vederlo in sobri outfit, ma di certo il coming out ha permesso al suo spiccato senso estetico di respirare una boccata d’aria fresca e a placare la morbosa curiosità dei commentatori più accaniti.