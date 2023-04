Carlo vs Harry: la riconciliazione sembra impossibile

Il Duca di Sussex rischia di nuovo di compromettere il rapporto con suo padre Carlo, prossimo all’incoronazione come re d’Inghilterra

I rapporti tra il Principe Harry e il padre Carlo III d’Inghilterra sembrano essere ormai definitivamente agli sgoccioli, complice nuovamente la l’autobiografia “Spare”, nella quale il Duca di Sussex ha rivelato alcune indiscrezioni non molto gradite all’interno delle mura di Buckingham Palace. Sembrano ormai lontani quindi i tempi in cui l’etichetta imponeva quei sorrisi di facciata che facevano dormire sonni tranquilli al popolo britannico.

Nello specifico, questa volta è stata colpita la moglie di Carlo, Camilla, verso cui Harry avrebbe espresso parole inaccettabili e compromettenti per la casa reale e soprattutto per il futuro re.

A svelare la vicenda, Christopher Andersen autore del volume The King ed esperto della Royal Family che durante un’intervista a The Fox ha fatto emergere quanto re Carlo si sia indispettito nei confronti del secondogenito, che pare non si sia espresso con elogi e salamelecchi verso sua moglie Camilla.

Queste le parole di Andersen: “Carlo è ancora furioso con il secondogenito per le accuse bomba fatte nel libro. Il ritratto devastante che fa di sua moglie Camilla, dipingendola come una “malvagia intrigante” sarebbe un fatto imperdonabile per il re”.

Il vano tentativo di riconciliazione da parte di Harry

A nulla sembrano possano valere le eventuali giustificazioni che Harry avrebbe potuto presentare al padre, nel tentativo di riconciliarsi con lui a ridosso dell’incoronazione. L’ira funesta del re a quanto pare non troverebbe pace neanche di fronte a delle scuse in corner, da parte del Duca.

Sull’argomento Andersen prosegue: “Quindi, se anche Harry avesse voluto riconciliarsi prima dell’incoronazione sarebbe stato altamente in dubbio l’esito del suo tentativo: molto probabilmente il principe non avrebbe ricevuto l’accoglienza migliore a Buckingham Palace».

Alea iacta est

Il dado è tratto e le decisioni più importanti sembrano essere state prese, tutte tranne una…

Harry e Megan hanno finalmente ricevuto l’invito ufficiale per il giorno dell’incoronazione del re Carlo, che per un attimo, inizialmente era stato messo in discussione, soprattutto dai tabloid inglesi. Nonostante questo, i due ancora non hanno sciolto riserva in merito alla partecipazione o meno all’evento. Sembra che i Duchi di Sussex abbiano proprio deciso di tenere sulle spine il popolo britannico, ma non staranno forse tirando un pochino troppo la corda? Speriamo vivamente che non si spezzi.