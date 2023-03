“Non riuscivo più a camminare”: ecco cos’è successo veramente a Fedez | Imbottito di psicofarmaci

Dopo una prolungata assenza dai social, Fedez è tornato su Instagram con una serie di storie, attraverso cui ha raccontato il difficile periodo che ha affrontato a causa di una serie di difficoltà legate alla sua salute mentale.

Sull’assenza di Fedez dai social media, intervallata da uno scarno messaggio in cui spiegava l’allontanamento come necessario per il suo benessere, abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. In molti hanno imputato la sua “scomparsa mediatica” a una presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni.

Alla fine, il rapper in persona ha fatto luce sulla vicenda, pubblicando il 6 marzo alcune storie su Instagram in cui ha raccontato il delicatissimo periodo che si è trovato ad attraversare a partire dal mese di gennaio, quando ha cominciato ad accusare una serie di disturbi legati alla sua salute mentale.

Fedez ha risposto finalmente ai follower, molto preoccupati per il suo lungo silenzio, e ha parlato con semplicità e sincerità, lanciando un messaggio potentissimo. Non volendo più alimentare pettegolezzi sulla sua famiglia, Federico ha finalmente spiegato cosa ha modificato così radicalmente il suo comportamento nelle ultime settimane.

“Devo partire da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas (…) un evento molto traumatico (…) solo ora ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo a psicofarmaci” ha esordito il cantante, parlando senza mezzi termini di temi molto sensibili.

Fedez, ecco la verità sulla sua sparizione dai social: la confessione su Instagram

“Da gennaio (…) questo antidepressivo molto forte (…) mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto con effetti collaterali dal punto di vista fisico, molto forti fino al punto di procurarmi dei tic nervosi alla bocca e di impedirmi di parlare in maniera libera” ha continuato Fedez. Per questo, il rapper ha dovuto interrompere il farmaco “senza scalarlo”.

E quindi: “Mi ha provocato un effetto rebound. (…) Oltre a darmi un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato forti spasmi alle gambe che mi hanno impedito di camminare per alcuni giorni, sensazioni di vertigini, mal di testa incredibili, nausea forte, ho perso 5 chili in 4 giorni”.

La situazione è precipitata al punto da impedire a Federico di vivere la sua quotidianità, non consentendogli di presenziare al lancio della terza stagione di “LOL” e al processo per la strage di Corinaldo. Ora le cose stanno migliorando e Fedez, commosso, ha speso parole dolcissime per la moglie Chiara.

La Ferragni ha rivestito un ruolo cruciale, dimostrandosi “l’unica persona che mi è stata accanto (…) mi spiace abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica immeritata” ha sottolineato Fedez, concludendo con un consiglio importante ai follower: “Qualsiasi evento traumatico della vostra vita prendetevi cura della vostra salute mentale“.