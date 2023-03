The Flash: Ben Affleck rivela il minutaggio del suo Batman

Le dichiarazioni di Ben Affleck sul nuovo film del DC Universe in arrivo a giugno.

Il primo film del DC Universe interamente dedicato a Flash arriverà nei cinema il prossimo 14 giugno.

Il prossimo mese di giugno, precisamente dal 14, sarà disponibile nei cinema The Flash, primo film in assoluto del DC Universe interamente dedicato al supereroe interpretato da Ezra Miller. All’interno del cast della pellicola è presente, nei panni di Batman, anche Ben Affleck.

Ben Affleck sul suo ruolo in The Flash

The Flash è il tredicesimo film del DC Universe, che è stato caratterizzato fin qui da alti e bassi. Ad aver interpretato Batman in questa prima fase è stato Ben Affleck, che tornerà nelle vesti del supereroe all’interno del film nonostante la decisione ormai nota di abbandonare del tutto il personaggio dell’Uomo Pipistrello.

Queste alcune delle dichiarazioni ai microfoni del The Hollywood Reporter da parte dello stesso Affleck in merito al suo effettivo minutaggio all’interno del film incentrato su Barry Allen: “L’esperienza di Justice League mi ha spinto ad abbandonare il franchise. Quelle storie sono diventate poco interessanti e ripetitive. Però ho capito come interpretare Batman e l’ho fatto in The Flash. Per quei cinque minuti che sono lì è davvero fantastico. Si tratta di tono, della visione personale che si vuole dare al personaggio. Comunque ho apprezzato alcune delle cose che abbiamo fatto, come ad esempio in Batman vs Superman Dawn of Justice“.

La trama e il cast del film

The Flash verrà diretto da Andy Muschietti, regista noto per aver diretto negli scorsi anni, precisamente nel 2017 e nel 2019, i due film di It.

Per quanto riguarda invece la trama, Flash, interpretato come sempre da Ezra Miller, sarà alle prese con il viaggio fra i Multiversi nella speranza di riuscire a trovare una realtà in cui non si sia verificata la morte della madre. Nell’intento, il supereroe arriverà però a creare disturbi nelle varie linee temporali, il che porterà a sua volta alla comparsa di diversi personaggi provenienti anche da altre realtà dell’universo della DC. Rifacendosi in parte a quanto già visto in Spiderman – No Way Home del Marvel Cinematic Universe, in The Flash si assisterà tra l’altro anche alla comparsa di due versioni diverse di Batman, che saranno interpretate per l’appunto da Ben Affleck e da Michael Keaton.

Oltre ad Ezra Miller, all’interno del cast sono presenti anche Michael Shannon, che interpreta come in L’uomo d’acciaio il pericoloso Generale Zod, e Sasha Calle, che vestirà i panni di Kara Zor-El meglio nota come Supergirl.