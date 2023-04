Samara Weaving sarà la protagonista del nuovo thriller della Paramount Pictures “Bella”

Samara Weaving sarà la protagonista del nuovo film thriller d’azione della Paramount Pictures, Bella. Sicuramente la sua esperienza nel genere thriller/horror le sarà molto utile per questa nuova pellicola ambientata negli anni ’80.

Samara Weaving è l’attrice e modella australiana di 31 anni famosa per aver interpretato diversi film del genere thriller e horror, motivo per cui in molti pensano che la ragazza sia la persona perfetta per interpretare questo difficile ruolo nel film Bella.

Cosa sappiamo del film Bella con Samara Weaving?

Samara Weaving sarà la protagonista del nuovo film thriller d’azione prodotto dalla Paramount Pictures, Bella. La data di uscita della pellicola per il momento è ancora top-secret. La Weaving è famosa per aver interpretato film quali La Babysitter, Finché morte non ci separi, Ready or not, Babylon, Scream VI e così via, proprio per queste sue esperienze non ha avuto difficoltà ad ottenere il ruolo principale.

Bella è un film della Paramount Pictures, diretto da Larysa Kondracki con la sceneggiatura di Jason Markarian, prodotto da Flores per Bread & Circuses Entertainment, Chad Stahelski per 87eleven Entertainment, Alex Young e Jason Spitz.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni in merito agli altri componenti del cast, alla data di uscita del film o del trailer ufficiale. Nelle prossime settimane verranno rivelate ulteriori informazioni in merito sul film Bella, marchiato Paramount Pictures.

La sinossi ufficiale di Bella

“Ambientato sullo sfondo di un’ondata di criminalità che ha attanagliato New York City negli anni ’80, Bella è un thriller d’azione iper-stilizzato sulla figlia di un poliziotto che, mentre suo padre si aggrappa alla vita dopo un tentativo di omicidio, va su tutte le furie per portare alla luce l’aggressore di suo padre ed eliminare la corruzione profondamente radicata nel dipartimento di polizia di New York City”.

Il produttore del film Bella, Craig Flores è entusiasta di questo progetto ed enfatizza il suo pensiero con queste parole: “Bella reinventa abilmente il genere d’azione guidato da donne accoppiando un tocco rock ‘n’ roll sexy e impenitente con il crudo realismo accresciuto della New York degli anni ’80. Collaborare con Chad Stahelski e 87Eleven, il cui talento è singolare nel portare film d’azione senza precedenti al pubblico di tutto il mondo, è un sogno per me, Larysa e Samara”.