I Am Not Alone: nuovo film Netflix con Jessica Chastain

Jessica Chastain protagonista del film I Am Not Alone.

I dettagli relativi al nuovo film prodotto da Netflix.

La piattaforma streaming Netflix è pronta a produrre un nuovo film dal titolo di I Am Not Alone. Dopo che il progetto era stato messo all’asta, Netflix è riuscito a battere la concorrenza di altri quattro studios tra cui anche la Warner Bros ottenendo così alla fine i diritti per il film. Ecco di seguito tutti i dettagli in merito al progetto.

I Am Not Alone: protagonista Jessica Chastain

A creare enormi aspettative intorno a I Am Not Alone, film di genere horror e sci-fi, contribuisce in maniera importante l’annuncio dell’attrice protagonista. Il ruolo è stato infatti assegnato a Jessica Chastain. Divenuta nota con l’interpretazione in The Tree Of Life nel 2011, la Chastain ha poi ottenuto subito dopo ben due candidature agli Oscar: la prima ai Premi Oscar del 2012 per la migliore attrice non protagonista per The Help e la seconda in quelli del 2013 per la migliore attrice protagonista per Zero Dark Thirty.

Dopo diversi altri ruoli importanti, basti pensare a quello di Murphy Cooper in Interstellar di Christopher Nolan del 2014 o alle partecipazioni in X-Men Dark Phoenix del 2019 o a It – Capitolo Due dello stesso anno, è infine arrivato anche il tanto ambito Premio Oscar. Un riconoscimento meritatissimo e ottenuto grazie alla parte in Gli occhi di Tammy Faye, film del 2021 diretto da Michael Showalter.

La regia e la trama del film

La regia di I Am Not Alone è stata invece affidata a Misha Green, nota soprattutto per essere la showrunner della serie horror-fantasy Lovecraft Country – La terra dei demoni. La stessa Green si occupa tra l’altro anche della sceneggiatura, con la trama del film che dovrebbe essere incentrata su una madre che inizia ad avere forti emicranie e che deve avere a che fare con delle terribili visioni di creature che cercheranno di mettere in pericolo la sua famiglia.

Le parole del produttore Simon Kinberg

Per quanto riguarda invece la produzione, I Am Not Alone sarà prodotto da Simon Kinberg insieme alla sua Genre Films e in collaborazione con Craig Flores di Bread & Circuses Entertainment. Kinberg, che ha diretto X-Men – Dark Phoenix del 2019 e Secret Team 355 del 2021 e che ha già avuto modo dunque di collaborare in passato con Jessica Chastain, si è espresso in merito al film rilasciando a Deadline le seguenti dichiarazioni:

“Sono un grande fan dell’opera di Misha Green e con Craig siamo amici da anni. Quando mi hanno mandato questa storia e ho scoperto che erano coinvolti ho perso la testa. La visione di Misha per il film è qualcosa che non ho mai visto prima. E poter lavorare di nuovo con Jessica rende tutto ancora più incredibile“.

Del progetto di I Am Not Alone ha parlato anche Craig Flores: “Collaborare ancora una volta con la visionaria regista e sceneggiatrice Misha Green su questo franchise sci-fi horror è davvero un sogno. E combinare due concentrati di creatività come Misha e Simon Kinberg è più di quanto qualunque produttore possa sperare“.