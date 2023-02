Il Gladiatore 2, finalmente arriva la conferma

Il Gladiatore 2 si farà e…rullo di tamburi…”habemus data” di quando uscirà al cinema. Ecco tutte le informazioni finora raccolte sul sequel più atteso di sempre.

Il Gladiatore ha segnato un’epoca, è uno di quei film capolavori del cinema che è perfetto in tutto, dalla storia al cast alle musiche.

A chi non vengono ancora i brividi al ricordo della mitica frase pronunciata da Russell Crowe doppiata dal grande Luca Ward: “Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell’esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa… E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell’altra”?

Ebbene, dopo più di 20 anni dall’uscita del film, arriverà finalmente il suo sequel, Il Gladiatore 2, sempre plasmato “dall’occhio vigile” di Ridley Scott. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Un piccolo ripasso…

Per chi non avesse visto il primo film, lacuna sicuramente da colmare al più presto, la storia de Il Gladiatore è incentrata sul valoroso generale romano, Massimo Decimo Meridio, il quale dopo un’ultima battaglia in cui ha portato le truppe di Marco Aurelio alla vittoria, vorrebbe soltanto ritirarsi vita natural durante in campagna con la sua famiglia.

Purtroppo però i piani del sovrano sono differenti, il quale vorrebbe vedere Massimo alla conduzione del suo Impero dopo la sua morte anziché il figlio Commodo. Quest’ultimo, infuriato della notizia appresa, attua un piano letale di vendetta contro il padre, contro Massimo e contro la sua famiglia. Scampato per un pelo alla morte, Massimo si “trasformerà” nel famoso Gladiatore che farà di tutto per salvare Roma dalle “grinfie” di Commodo e portare a termine la sua vendetta nei confronti del folle Imperatore.

Con la voce della bellissima Enya che porta il telespettatore alla conclusione del film, Il Gladiatore, capolavoro indiscusso diretto da Ridley Scott, ha sicuramente segnato un’epoca, grazie anche ad un cast d’eccezione formato da Russel Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Djimon Hounsou e così via.

Il Gladiatore 2 avrà un nuovo cast

Dopo più di 20 anni dall’uscita de Il Gladiatore, ecco approdare finalmente al cinema il sequel del capolavoro diretto da Ridley Scott, Il Gladiatore 2, in uscita dal 22 novembre 2024.

Senza spoilerare troppo il finale del primo film, per ovvi motivi, il cast originale non sarà presente in questa pellicola. Il Gladiatore 2, farà infatti un salto temporale di trent’anni dal combattimento epico tra Massimo e Commodo. La vicenda sarà incentrata sul nipote del maligno Imperatore, figlio di Lucilla, Lucio Vero, il quale in passato fu salvato proprio dall’eroico Gladiatore.

Per il momento sappiamo solo che il protagonista de Il Gladiatore 2 sarà Paul Mescal e che Russell Crowe non farà ritorno in questa pellicola, dopo il rifiuto di quest’ultimo.