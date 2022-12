Shrinking: il trailer della serie tv con Harrison Ford su Apple Tv+

Shrinking. Ecco il trailer della serie tv con Harrison Ford in uscita su Apple TV+. Trailer e data di uscita.

La piattaforma di streaming, Apple TV+, ha svelato oggi la data d’uscita e il trailer di Shrinking, la nuova serie TV commedia di 10 episodi con Jason Segel come protagonista e scritta dal co-creatore di Ted Lasso, vincitore di un Emmy Award, Bill Lawrence, dal protaonista, scrittore e produttore esecutivo di Ted Lasso, Brett Goldstein e dallo stesso Jason Segel.

Nella serie anche Harrison Ford in uno dei suoi primi ruoli televisivi di rilievo, debutterà per la prima volta nel genere delle serie TV con Shrinking su Apple TV+. Accanto a Jason Segel e Ford, nel cast troviamo anche Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie e Lukita Maxwell. La serie è prodotta da Warner Bros. Television con cui Bill Lawrence ha già un accordo complessivo e dalla Doozer Productions dello stesso Lawrence, produttore esecutivo insieme a Segel e Neil Goldman. Lawrence, Segel e Goldstein sono anche i creatori della serie di cui hanno scritto il primo episodio diretto da James Ponsoldt.

La serie farà il suo debutto mondiale su Apple TV+ il 27 gennaio con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì.

La Trama di Shrinking

La serie segue le vicende di un terapeuta in lutto, interpretato da Jason Segel, che stanco del suo lavoro, inizierà a infrangere il giuramento di Ippolito e la sua etica professionale per dire chiaramente ai suoi clienti quello che pensa di loro, ignorando così la sua formazione e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone, compresa la sua.

Shrinking segna la seconda collaborazione tra Apple TV+ e Jason Segel dopo il suo ruolo da protagonista nell’Apple Original FIlm, Il cielo è ovunque. Terza collaborazione invece per Bill Lawrence e Warner Bros. dopo il successo di Ted Lasso, recentemente premiata con il Primetime Emmy Award per la Migliore serie comica per il secondo anno consecutivo, oltre ad aver ricevuto anche il premio come Miglior Attore non Protagonista.

Il nuovo teaser trailer non ci mostra molto in termini di trama o personaggi poiché i membri del cast vengono mostrati saltare su un trampolino con il testo occasionale che appare sul muro azzurro dietro di loro. La frase: “A volte devi crollare per avere una svolta” è la frase principale che appare sullo sfondo, con il teaser che termina con Segel in piedi sul trampolino mentre Ford entra e lo guarda.

La serie si unisce alla crescente offerta di serie comiche di successo promosse da Apple. Con i tempi che corrono non ci stupiamo che tornando a casa, si voglia staccare la spina e ridere a crepapelle.