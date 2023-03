Gli Aristogatti: nuovo remake live-action della Disney

La Disney ha deciso di lanciare il nuovo progetto.

Giunte le prime importanti novità per quanto riguarda il nuovo adattamento live-action de Gli Aristogatti. All’ormai nutritissima schiera dei live-action della Disney sta per unirsi anche Gli Aristogatti. Il celebre film d’animazione del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman è infatti pronto a fare il suo ritorno nelle sale cinematografiche in una veste del tutto nuova.

Il live-action de Gli Aristogatti

Prosegue il progetto relativo alla riproposizione nei cinema dei live-action dei più grandi classici della Disney. A tutti i film di questo tipo che sono usciti nel corso degli ultimi anni sta infatti per unirsi anche quello de Gli Aristogatti.

La produzione di questa nuova pellicola è già pronta a partire, e nelle ultime ore sono già giunte in merito a questo progetto le prime importanti novità. Si parte ovviamente dalla regia, che verrà affidata ad Ahmir “Questlove” Thompson, batterista del gruppo hip-hop dei The Roots e vincitore ai Premi Oscar del 2022 nella categoria miglior documentario per Summer of soul, un lavoro che ha tra l’altro segnato il suo esordio assoluto come regista.

Questlove, per via anche della sua militanza nella resident band del late show statunitense del The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon su NBC, si occuperà tra l’altro anche del comparto musicale, che per il film de Gli Aristogatti avrà ovviamente un ruolo di primissimo piano.

La sceneggiatura della pellicola verrà affidata a Will Gluck, regista che ha diretto Peter Rabbit del 2018 e Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga del 2021, e a Keith Bunin, noto per aver sceneggiato nel recente passato il film d’animazione prodotto dai Pixar Animation Studios Onward – Oltre la magia. Produttori esecutivi saranno invece lo stesso Questlove, Shawn Gee, Zarah Zohlman, e Tariq Trotter, ovvero il cantante dei The Roots.

Non si sa invece ancora nulla per quanto riguarda la data di uscita del film.

Il film del 1970

Gli Aristogatti rientra senza ombra di dubbio tra i classici di maggior successo della Disney. Ventesimo classico Disney, il film è stato l’ultimo ad essere approvato in prima persona da Walt Disney stesso oltre che il primo ad uscire dopo la morte di quest’ultimo avvenuta il 15 dicembre del 1966.

La trama de Gli Aristogatti si basa sulle vicende di una famiglia di gatti che vive nella casa di una famiglia aristocratica della Parigi degli inizi del Novecento.

La serenità della famiglia, guidata dalla gatta bianca Duchessa, viene improvvisamente turbata dai piani del maggiordomo della casa Edgar, che punta a diventare l’unico erede dell’immensa fortuna di Madame Adelaide Bonfamille. In aiuto di Duchessa e dei tre figli Minou, Matisse e Bizet sopraggiunge così il gatto randagio Romeo, che nella versione italiana del film è di origine romana e che risulterà alla fine fondamentale per un ritorno ad una vita normale da parte dei protagonisti.