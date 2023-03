Jonathan Majors, secondo gli avvocati “è innocente ed è lui la vittima”

Continuano gli aggiornamenti sul caso dell’attore Jonathan Majors, arrestato il 25 marzo con l’accusa di violenza domestica. Secondo gli avvocati, sarebbe innocente.

Un altro scandalo nel mondo di Hollywood: a poche settimane dall’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica verso una donna di 33 anni. L’attore recita da anni, ma è noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di antagonista nella serie Marvel.

Lo scorso 25 marzo l’artista è stato arrestato in un bar di Brooklyn con l’accusa di violenza domestica verso una donna. La donna, che per il momento rimane anonima, avrebbe 33 anni e, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe la fidanzata dell’attore. Per fortuna, ha riportato solo lievi ferite al collo e alla testa, ed è stata portata in un ospedale locale, dove sarebbe in condizioni stabili. In un primo momento, sembrava che l’attore avesse cercato di strangolarla, ma forse le cose non stanno così.

Nelle ultime ore, gli avvocati di Jonathan Majors hanno dichiarato che l’attore è innocente e che, per di più, sarebbe lui invece la vera vittima. Hanno aggiunto che non vedono l’ora di poter riabilitare il suo nome e fare giustizia.

Jonathan Majors, gli aggiornamenti dopo l’arresto e l’accusa di violenza domestica

Per ora Jonathan Majors non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali personalmente, ma i suoi avvocati stanno parlando per lui. L’avvocato Priya Chaudhry ha parlato con Deadline, a cui ha dichiarato: “Jonathan Majors è completamente innocente ed è probabilmente la vittima di un alterco con una donna di sua conoscenza. Stiamo raccogliendo e presentando velocemente le prove al distretto di Attorney, aspettandoci che tutte le accuse cadranno immediatamente“.

L’avvocato ha aggiunto che le prove dimostrerebbero facilmente che si è trattato di un incidente, che ci sarebbero le testimonianze di numerose persone, più due dichiarazioni scritte dalla stessa donna che ammetterebbero l’incidente. Per questo, quindi, ci si aspetta che le accuse cadranno presto.

“Tutte le prove dimostrano che il signor Majors è completamente innocente e che non ha assalito nessuno. Sfortunatamente, questo incidente si è verificato perché la donna stava avendo una crisi emotiva, a causa della quale è stata portata in ospedale ieri. Il dipartimento di polizia di New York è tenuto a procedere con l’arresto in queste situazioni, e questo è l’unico motivo per cui il signor Majors è stato arrestato. Ci aspettiamo che tutte le accuse cadano presto“. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti.