Il signore degli anelli: Il ritorno del re di nuovo nei cinema

Il terzo capitolo della pluripremiata trilogia di Peter Jackson pronto a fare il suo ritorno nei cinema americani.

Il signore degli anelli – Il ritorno del re ritornerà in sala a venti anni esatti di distanza dalla sua uscita.

Quella del Signore degli anelli è senza ombra di dubbio una delle trilogie più importanti e di maggior qualità della storia del cinema. Iniziata nel 2001 con La compagnia dell’anello e terminata poi nel 2003 con Il ritorno del re, la saga di Peter Jackson è riuscita ad adattare nel migliore dei modi su schermo l’incredibile opera letteraria di Tolkien innalzando a dismisura l’asticella per quanto riguarda il genere fantasy e non solo.

A venti anni esatti dalla conclusione della saga, i tanti fan di questo straordinario universo potranno ora tornare ad ammirare in sala Il signore degli anelli – Il ritorno del re, ancora oggi uno dei più grandi successi di sempre in ambito cinematografico sia di pubblico che di critica.

Il signore degli anelli – Il ritorno del re nei cinema in versione estesa

Grazie a Fathom Events e a Warner Bros, sarà possibile tornare ad ammirare in sala le avventure di Frodo, Sam e di tutti gli altri membri della Compagnia intenti a fronteggiare l’immensa minaccia rappresentata da Sauron e da Mordor. Una guerra, quella dell’anello, giunta alla sua fase decisiva, con in gioco le sorti dell’intera Terra di Mezzo.

Il ritorno del re, dopo 20 anni dall’uscita, sarà presente nelle sale americane il 13, il 19 e il 20 di aprile, con i biglietti che sono già disponibili sul sito della stessa Fathom Events. In più, quella che verrà proiettata nelle sale cinematografiche è tra l’altro la versione estesa della pellicola di Peter Jackson, con le tante e interessanti scene aggiuntive che allungano la durata del film intorno alle quattro ore circa. Ogni singola proiezione in sala verrà inoltre preceduta da un’esclusiva presentazione di Elijah Wood (Frodo) riguardante l’immensa eredità lasciata non solo dalla trilogia di Jackson ma da tutto il magico universo nato dalla mente di Tolkien.

Un film da record

La trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson rappresenta uno dei più grandi successi della storia del cinema. A dir poco acclamata dalla critica e con un cast stellare comprendente tra gli altri Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Cate Blanchett (Galadriel), Christopher Lee (Saruman) e Hugo Weaving (Elrond), la saga ha ottenuto un’infinita marea di riconoscimenti: tra questi, da sottolineare i ben 17 Premi Oscar su 30 candidature totali.

Di queste 17 statuette, ben 11 sono state vinte proprio da Il ritorno del re, diventato di conseguenza il film più premiato della storia degli Oscar insieme a Ben-Hur e Titanic. Una saga, in poche parole, iconica e leggendaria, il cui fascino è destinato probabilmente a restare praticamente intatto anche negli anni a venire.