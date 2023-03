Miracle, tutto sulla commedia coreana che sta conquistando il mondo

Il 23 marzo è uscita al cinema Miracle, una commedia coreana che ha già vinto diversi riconoscimenti e sta facendo parlare molto di sé. Ecco trama, trailer e cast.

Dal 23 marzo 2023 la Academy Two ha portato al cinema Miracle, una dolce e divertente commedia che sta conquistando tutti. Il film, diretto da Lee Jang Hoon, ha già vinto al Far East Festival 2022 e ha una trama senza dubbio originale. Si svolge durante gli anni ’80 e racconta della prima stazione ferroviaria costruita in Corea.

La storia si focalizza su Joon Kyeong, un bambino con delle incredibili capacità matematiche, che ha un sogno alquanto bizzarro per un bimbo della sua età: costruire una stazione ferroviaria che colleghi il suo piccolo villaggio di montagna con il resto della Corea e, di conseguenza, con tutto il mondo. Per raggiungere questo obiettivo è disposto a tutto, ma non vuole aspettare di crescere e diventare ingegnere: decide, quindi, di scrivere direttamente al Presidente. Ma non una volta… ben 54!

La trama, quindi, parte ufficialmente quando il Presidente coreano riceve le cinquantaquattro lettere del piccolo Joon Kyeong e decide di intervenire per realizzare il suo desiderio.

Miracle, da una stazione ferroviaria all’amore

La trama di Miracle si prospetta già come molto dolce e tenera e sarà probabilmente per queste sue caratteristiche che sta incantando gli spettatori di tutto il mondo. Anche il cast ha convinto tutti: lo compongono personaggi noti del mondo dello spettacolo coreano, come Park Jeong-Min, Lee Sung-Min, Lim Yoon-A, Lee Soo-Kyung, Im Yoon-Ah, Moon-Sung Jung, Jeong Min Park, So-Eul Park e Park Sun-A. Qui sotto potete vedere il trailer.

Anche se magari in Italia sono poco conosciuti, sono tutti attori di grande talento. Park Jeong-Min, per esempio – che interpreta il genio matematico protagonista – ha già lavorato in molti film di successo, dove ha interpretato ruoli molto diversi tra loro. In Dongju: The Portrait of a Poet era un attivista a favore dell’indipendenza, in Keys of the Heart un ragazzo affetto dalla sindrome di Savant e in Deliver Us from Evil interpretava Yui, un giovane trans.

Miracle, però, non è solo una commedia, ma anche una storia d’amore. La controparte femminile del geniale Joon Kyeong è La-Hee, interpretata da Lim Yoon-A. La giovane è popolarissima in Corea, dal momento che non è solo un’attrice, ma anche una cantante e una idol. Dal 2007 fa parte delle Girls’ Generation, mentre recita dal 2019. Il suo film più famoso è Exit.