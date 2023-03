La Sirenetta: il nuovo trailer del film Disney

Uscito finalmente un nuovo trailer dell’attesissimo live-action de La Sirenetta.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 maggio.

Manca sempre meno all’arrivo nei cinema de La Sirenetta, nuovo live-action della Walt Disney che arriverà il prossimo 26 maggio nelle sale cinematografiche statunitensi e il 24 maggio in quelle italiane.

La Sirenetta: la regia e il cast

La Sirenetta, remake del classico d’animazione Disney del 1989 ispirato all’omonima fiaba di Hans Christian Andersen, verrà diretto da Rob Marshall. Candidato ai Premi Oscar del 2003 per la regia del musical Chicago, Marshall ha poi proseguito la propria carriera con altri famosissimi lavori come Memoria di una geisha del 2005 e Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare del 2011 per poi infine cimentarsi in altri musical come Into the woods e Il ritorno di Mary Poppins, film del 2018 con Emily Blunt nel ruolo della protagonista.

Riguardo invece al cast del film, la protagonista, ben nota per via delle note discussioni degli scorsi mesi (le sterili polemiche in merito al colore della pelle dell’attrice), è Halle Bailey, cantautrice apparsa in passato in L’ultima vacanza di Wayne Wang del 2006 e in Joyful Noise – Armonie del cuore di Todd Graff del 2012.

In merito agli altri personaggi Eric, il principe di cui Ariel si innamora, sarà interpretato da Jonah Hauer-King, mentre a ricoprire il ruolo dell’antagonista Ursula è Melissa McCarthy, nota per la parte di Sookie nella serie tv Una mamma per amica e candidata due volte agli Oscar per Le amiche della sposa nel 2012 e per Copia Originale del 2019. Il ruolo del Re Tritone, padre di Ariel e sovrano di Atlantica, è interpretato invece da Javier Bardem.

Il nuovo trailer del film

Il trailer de La Sirenetta è stato pubblicato dalla stessa Walt Disney Studios sul proprio canale YouTube e mostrato anche in occasione della cerimonia degli Oscar 2023. Come si può intuire da ciò che appare nella clip, la trama, come anche per i precedenti live-action Disney, dovrebbe essere praticamente quasi identica a quella del film di animazione.

Ad essere mostrata è soprattutto la nota scena del principe Eric tratto in salvo in mare aperto da Ariel. Si può poi seguire la protagonista alle prese non solo con le discussioni con il padre Tritone in merito al proprio rapporto con Eric ma anche con le macchinazioni della perfida Ursula, che punta a spodestare Re Tritone ottenendo così il controllo di Atlantica.

Ecco di seguito il trailer del film.

I precedenti adattamenti live-action della Disney e quelli in arrivo

Quella degli adattamenti in live-action della Disney è una tendenza che va ormai avanti da diversi anni. Dopo Alice in Wonderland del 2010 di Tim Burton, la frequenza delle uscite è considerevolmente aumentata a partire da Maleficent del 2014 di Robert Stromberg.

Dalla Cenerentola del 2015 di Kenneth Branagh si è così passati per Il libro della giungla del 2016 di Jon Favreau fino ad arrivare ad Aladdin del 2019 di Guy Ritchie e a Il re leone del 2019 ancora di Jon Favreau.

Per quanto riguarda i prossimi progetti in uscita, l’adattamento de La Sirenetta sarà seguito da quello dal titolo di Peter Pan & Wendy, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Disney+ a partire dal prossimo 28 aprile. In programma ci sono poi nel breve periodo anche Biancaneve e Mufasa: The Lion King, che usciranno rispettivamente il 22 marzo e il 5 luglio del 2024.